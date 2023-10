Le Capitaine Ibrahim Traoré félicite Iron Biby pour son sacre mondial

publicite

0 Partages Partager Twitter

« Mes vives félicitations à notre compatriote Cheick Ahmed al-Hassan SANOU alias Iron Biby qui a remporté la victoire, ce samedi à Glasgow en Ecosse, au « World log lift challenge ».

La suite après cette publicité

Il a battu son propre record en domptant la charge de 230 kg. Ainsi, au-delà de l’honneur fait à son pays et au peuple burkinabè, Iron Biby est le symbole de la combativité et de la résilience des Burkinabè, toujours debout et fiers.

Bravo Champion ! #BurkinaFaso », a écrit le président de la Transition, chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, sur son compte X (ex-Twitter).

Écouter l’article

publicite