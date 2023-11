An 9 de l’insurrection populaire d’octobre 2014 : Le message du SOCL

publicite

Ceci est le message du parti SOCL à l’occasion du 9e anniversaire de l’insurrection populaire d’octobre 2014

L’insurrection des 30 et 31 octobre 2014 a pour signification le refus par le peuple burkinabè, du dictat d’un régime autoritaire, militaire et dictatorial qui s’est attaqué aux libertés des citoyens, au droit à la vie, puis qui s’opposait au changement et pratiquait la criminalité économique au sommet, l’affairisme, le népotisme, la corruption… L’objectif de l’insurrection visait donc un changement de la manière de gouverner, la moralisation de la vie publique et politique, une gouvernance vertueuse et une relève politique utile.

Ainsi l’hommage commémoré chaque 31 octobre constitue un moment de souvenir et de reconnaissance aux martyrs et au peuple qui ont consenti d’énormes sacrifices pour la liberté et la conscience citoyenne.

Le SOCL salue la mémoire des martyrs de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre et la résistance héroïque de la jeunesse et du peuple burkinabè, face au dictat des régimes autoritaires ou militaires au Burkina Faso. Ainsi, nous devons comprendre que tout régime qui remet en cause les idéaux de l’insurrection et les fondements de notre Etat, s’inscrit dans la trahison de l’insurrection et de la lutte du peuple libre !

Aujourd’hui, il est regrettable qu’en lieu et place d’une Transition qui se voulait refondatrice, on observe non seulement l’amer constat au plan sécuritaire, mais aussi, le développement de multiples actes de dérives, menaces et enlèvements de citoyens, entrave à la liberté de presse et d’opinion, suspensions d’activités de partis politiques, discours sectaires et divisionnistes, enrôlements forcés, etc. C’en est de trop ! Ces méthodes moyenâgeuses et rétrogrades qui portent les marques des régimes totalitaires, remettent gravement en cause l’esprit de l’insurrection populaire.

Neuf ans après l’insurrection populaire, c’est l’existence de notre territoire ainsi que les fondements et valeurs de notre état qui sont ouvertement menacés. Sans hésiter, notre pays est retombé en deçà de la case départ. L’espoir a fait place à la grande déception. Mais l’espérance de notre peuple reste intacte !

Pour le SOCL, les défis post-insurrection de notre pays sont la reconstruction de l’Etat, l’unité de l’armée et la construction de l’unité nationale. Ce défis appelle à une relève politique utile et bénéfique qui va consacrer la reconstruction matérielle et la reconstruction morale du pays ruinés par des décennies de gouvernance aventurière et prédatrice. La nécessaire transformation pour « un Burkina moderne qui repose sur un socle de valeurs endogènes et universelles » constitue la voie pour sauver durablement notre Etat et garantir son avenir !

Le SOCL réitère son appel aux patriotes sincères, aux gens éclairés, aux citoyens et personnes de bonne foi, aux intellectuels honnêtes à ne pas tomber dans la démission. Il faut réinvestir le champ politique pour ne point laisser place aux anarchistes et lobbies sectaires saper les acquis précieux. Nous devons plus que jamais relever les véritables défis post-insurrection afin de remettre notre cher Etat sur les rails !

Temps du peuple, Temps de la libération !

Socle citoyen pour la libération (SOCL)

Ouagadougou le, 31 octobre 2023

