Tentative d’évasion en Guinée : Moussa Dadis Camara retrouvé sain et sauf et reconduit en prison

Le capitaine Moussa Dadis Camara et au moins deux de ses co-accusés dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 avaient réussi, ce samedi 4 novembre 2023 à l’aube, à s’échapper de la plus grande prison de Conakry. Mais dans l’après-midi, il a été repris et remis derrière les barreaux, ont annoncé l’armée et son avocat.

Les habitants de la presqu’île de Kaloum se sont réveillés tôt ce samedi 4 novembre 2023, au son des tirs des armes automatiques, quand un commando a pris d’assaut la Maison centrale de Conakry, la plus grande prison de Guinée.

Selon les informations de Jeune Afrique (JA), les individus lourdement armés sont parvenus à faire évader plusieurs des accusés dans le procès du massacre du 28 septembre 2009, à commencer par l’ancien homme fort du pays, le capitaine Moussa Dadis Camara, mais aussi Claude Pivi et Blaise Goumou.

Cependant, Dadis Camara a été repris et remis derrière les barreaux, ont annoncé l’armée et son avocat. « Le capitaine Moussa Dadis Camara a été retrouvé sain et sauf et reconduit en prison », a déclaré le directeur de l’information des armées (Dirpa), Ansoumane Toumany Camara, sans préciser les circonstances de la capture. Un des avocats de l’ancien président, Jocamey Haba, a confirmé dans un bref échange avec l’Agence France-Presse que son client était de retour en cellule.

