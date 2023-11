FILO 2023 : La 17ème édition prévue du 23 au 26 novembre 2023

publicite

La 17ème édition de la Foire Internationale du Livre de Ouagadougou (FILO) est prévue du 23 au 26 novembre 2023 à Ouagadougou. Ce lundi 6 novembre 2023, le secrétaire général du ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Fidèle Aymar Tamini a donné les grandes articulations de ce rendez-vous du livre.

La Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO) édition 17 est prévue du 23 au 26 novembre 2023 au pavillon soleil levant du SIAO à Ouagadougou sous le thème : « Les opportunités du numérique pour le développement de l’industrie du livre au Burkina Faso ». Le TCHAD en est le pays invité d’honneur.

A en croire Fidèle Aymar Tamini secrétaire général du ministère en charge de la communication, l’objectif général de la FILO est de promouvoir le livre et la lecture à travers la création d’un cadre d’émulation entre les acteurs. « La FILO est créée dans l’optique de valoriser le livre, la lecture et les métiers y rattachés. Elle vise aussi l’exécution de l’action de dynamisation de la chaine du livre consacrée par la Stratégie nationale de la Culture et du Tourisme (SNCT) », a-t-il insisté.

Le secrétaire général du ministère de la communication a informé qu’au programme de cette édition 2023, plusieurs activités sont prévues. Il s’agit de l’organisation d’expositions-ventes de livres ; de l’organisation d’un atelier d’écriture au profit des jeunes; l’organisation des compétitions des olympiades littéraires ; l’organisation du Grand Prix du Livre; de l’organisation du Prix du meilleur éditeur; de l’organisation d’un Colloque et d’ateliers professionnels (Conférence, panels, communications, tables-rondes, dédicaces); de la visite de stands par les scolaires et étudiants et l’animation de l’espace-enfants.

Fidèle Aymar Tamini a ajouté que la présente édition de la FILO connaitra certaines innovations. Selon ses explications, il sera question de la prise en compte de tous les genres littéraires (roman, nouvelle, poésie, théâtre, conte en langues nationales) dans la catégorie grand prix du livre de la FILO ; de l’organisation pour la première fois du grand prix du meilleur éditeur ; la participation des écoles bilingues ; la prise en compte des enfants déplacés internes pour les ateliers d’écriture au niveau de l’espace enfant ; la tenue des olympiades littéraires dans huit (08) régions au lieu de quatre (04) comparativement à l’édition antérieure ; l’uniformisation des coûts des stands pour les nationaux et les non-nationaux et la diversification des prix spéciaux.

Pour clore ses propos, Fidèle Aymar Tamini a lancé une invite à la mobilisation générale afin que cette 17ème édition de la FILO placée sous le signe de la résilience soit une réussite. Cela, dans le but de donner un second souffle au livre et redynamiser la filière.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

