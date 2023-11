Dengue : Des patients s’inquiètent du coût des produits dans les pharmacies

publicite

Les responsables du ministère en charge de la santé ont initié une sortie terrain avec les professionnels des médias où ils ont visité les centres médicaux de Saaba et de Kossodo afin qu’ils constatent de visu ce qui est fait dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de la dengue dans la région ce mercredi 15 novembre 2023 à Ouagadougou.

Bien avant la sortie terrain, la situation épidémiologique a été présentée aux hommes et femmes des médias. Il ressort qu’à la la date du 12 novembre 2023, le pays enregistre 109 908 cas suspects, 49 808 cas probables testés positifs et 511 décès sur toute l’étendue du territoire national.

Le directeur technique du Centre des opérations des réponses aux urgences sanitaires (CORUS) , Joseph Soubeiga a fait savoir que l’épidémie de la dengue touche toutes les régions mais les régions du Centre et celles des Hauts-Bassins restent les plus touchées.

S’agissant de la prise en charge, il a indiqué qu’elle s’organise dans tous les centres de santé mais les tests ne sont faits que les centres médicaux, dans les CHR (centres hospitaliers régionaux) et dans les CHU (Centres hospitaliers universitaires).

Il a noté que la majeure partie des hospitalisations ce sont des cas graves. «Beaucoup ont des problèmes de complications. Ces complications sont liées entre autres à l’automédication ou à la phytothérapie que les gens consomment de façon abondante et ça crée des problèmes, des complications au niveau rénal. Et ce sont ces patients qui sont majoritairement hospitalisés dans les centres de santé et qui, malheureusement certains parmi eux décèdent», a-t-il déploré.

Etienne Millogo, responsable de surveillance de l’unité technique au niveau du laboratoire du Centre médical de Kossodo a confié que les cas positifs représentent plus de 50 % des tests réalisés. «Ça veut dire que si on a 30 prélèvements, environ 15 sont positifs», a-t-il confié.

Pour ce qui est des difficultés, Dr Etienne Millogo parle de l’affluence des patients dont certains se pointent au laboratoire sans la fiche de notification et d’autres sans le bulletin. «Nous sommes obligés de référer au niveau des services cliniques pour qu’ils puissent avoir un bulletin et une fiche de notification avant de réaliser l’examen», a-t-il ajouté en précisant que par jour, ils peuvent recevoir 30 à 80 ans patients.

Au niveau du centre médical de Saaba, ils sont à cours des tests TDR depuis 48 heures, selon Joseph Koadé, technicien biomédical et responsable du laboratoire. Il a fait renseigné qu’ils peuvent faire 100 tests par jour mais des fois aussi moins que cela.« Si nous prenons 100 tests TDR, le matin, si nous techniquons au moins 50 ou 70 tests, la nuit puisque c’est continuel, le labo fonctionne 24h/24, les autres collègues poursuivent le travail», a-t-il dit.

Il a lancé un appel aux autorités pour la construction d’un laboratoire car le local qui fait office de celui-ci est trop exigu et ne leur permet pas de bien travailler. Sylvestre Sibé, un patient atteint de la dengue et hospitalisé au Centre médical de Kossodo salue le travail des professionnels de santé mais déplore le coût élevé des médicaments dans les pharmacies et invite le ministre en charge de la santé à interpeller les pharmaciens.

«Les prix varient d’une pharmacie à une autre. Et ce n’est même pas une somme à minimiser. Nous attirons l’attention du ministre de la santé de faire le contrôle des pharmacies sinon ce n’est pas bon», s’est-il inquiété.

