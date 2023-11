COVID-19 : Les acteurs des projets PRSS et PPR en conclave pour l’atteinte des objectifs fixés

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de l’exécution des activités des projets de renforcement des services de santé (PRSS) et du projet de gestion de préparation et de riposte au COVID-19 (PPR COVID-19), l’unité de gestion du projet organise durant cinq jours du 20 au 24 novembre 2023 un atelier pour statuer sur l’état d’avancement des deux projets. L’objectif dudit atelier est de faire le bilan de la mise en œuvre des activités des projets dont la clôture est prévue pour juin 2024.

La suite après cette publicité

Du 20 au 24 novembre 2023 se tient à Ouagadougou un atelier de la mission conjointe gouvernement/Banque mondiale de suivi de la mise en œuvre des projets de renforcement des services de santé (PRSS) et du projet de gestion de préparation et de riposte au COVID-19 (PPR COVID-19). Selon Dr Isaïe Médah, le coordonnateur des deux projets, il sera question de faire le bilan d’exécution des projets et plus spécifiquement faire le point de la situation physique, étudier la situation des passations des marchés, faire la revue du cadre des résultats et la gestion financière.

« L’objectif de l’atelier c’est de regarder les recommandations qui ont été faites lors la dernière mission qui s’est effectuée en mai dernier, de voir l’état de mise en œuvre de ces recommandations ensuite de passer en revue les différents volets de mise en œuvre de ces projets qui concerne depuis les activités opérationnelles, les passations de marché et enfin de tirer les leçons apprises, dégager les goulots d’étranglement et proposer des solutions pour lever ces goulots afin de poursuivre la mise en œuvre réussie de ces deux projets qui prennent fin en juin 2024 », a-t-il détaillé.

Depuis le lancement du PRSS et du PPR COVID-19, Isaïe Médah a rassuré que des motifs de satisfaction sont à relever. A l’en croire, les deux projets ont permis des actions de renforcement des plateaux techniques dans les hôpitaux et le renforcement de capacités des agents de santé. Cependant, il a ajouté qu’à huit mois de la date de clôture, il est important que les parties prenantes s’attèlent dans l’exécution des différentes actions pour l’atteinte des objectifs.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite