Burkina Faso : Du matériel pour la sécurisation de 10 musées

La fondation Alliance for the Protection of Cultural Heritage in Conflict Areas (ALIPH) en collaboration avec le Conseil International des Musées (ICOM) a procédé le mardi 21 novembre 2023 à Ouagadougou à la remise de matériel numérique et d’équipement à 10 musées du Burkina Faso. Ce don s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la sécurité dans les musées du Sahel.

L’insécurité sévit dans les pays du Sahel avec comme corollaires le grand banditisme et le trafic de toutes sortes. C’est dans ce cadre que le projet de renforcement de la sécurité dans les musées du Sahel et lutte contre le trafic illicite des biens culturels : Cas de 22 musées du Mali et du Burkina Faso a été initié.

Ce projet, mis en place par l’Alliance for the Protection of Cultural Heritage in Conflict Areas (ALIPH) en collaboration avec le Conseil International des Musés (ICOM), vise à fournir des équipements et de renforcer la capacité des acteurs du domaine dans la gestion des musées au Burkina Faso et au Mali.

Parmi ces 22 musées, 10 sont du Burkina Faso et 12 du Mali. Chaque musée reçoit du matériel d’équipement physique et numérique composé, entre autres, d’ordinateurs, d’appareils photos, de disques durs externes, de clés USB et des extincteurs.

Pour Adama Ouédraogo, conservateur au musée national du Burkina Faso, représentant les bénéficiaires, ce matériel vient à point nommé pour enrichir les musées et il permettra l’exécution des tâches dans la gestion.

« Ce matériel va nous permettre dans la réalisation de nos activités quotidiennes qui est la conservation, la restauration et surtout la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel dans nos différents musées. Nous avons reçu des formations qui vont également nous être utiles », a-t-il indiqué.

Selon les donateurs, le financement de ce projet a permis d’outiller plusieurs professionnels Maliens et Burkinabè à travers des ateliers de formations à Bamako et à Ouagadougou.

« Ce projet a été initié depuis 2020-2022, à la suite d’un projet qui a été financé par la fondation ALIPH au Burkina Faso. Nous avons réfléchi ensemble pour mettre en place ce projet dans le cadre de la sécurisation de nos musées. Dix Musées ont été identifiés au Burkina Faso et comme le Burkina Faso et le Mali partagent les mêmes réalités, c’est pourquoi nous avons associé nos amis professionnels du Mali. Après les ateliers de formations nous sommes maintenant à la phase pratique qui est l’acquisition des matériels aux différents musées », a souligné le président de l’ICOM/Burkina Faso, Christian Dao.

Amidou OUEDRAOGO et Abdel BARRO (Stagiaires)

Burkina 24

