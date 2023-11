Université Joseph KI-ZERBO : Un pôle de préincubation pour accompagner les étudiants porteurs de projets

publicite

Pour répondre à la problématique de l’employabilité et d’entrepreneuriat des jeunes diplômés, l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), en collaboration avec l’Université Joseph Ki-Zerbo, a procédé au lancement des activités du pôle de préincubation entrepreneuriale au sein de ladite université, ce lundi 27 novembre 2023. Ce lancement marque la rentrée officielle de la première cohorte bénéficiaire du programme ENTREPRENDRE.

Le pôle de préincubation entrepreneuriale est un dispositif d’orientation et d’encadrement des étudiants porteurs de projets allant de l’idéation à la maturation de leurs projets. Pour la phase pilote de ce projet, une centaine d’étudiants de l’Université Joseph Ki-Zerbo ont été sélectionnés sur la base de la pertinence et le caractère innovant de leurs projets.

Dans cette première phase, ces jeunes bénéficieront de huit (08) semaines d’appui technique, stratégique et de coaching de proximité afin de permettre à chaque étudiant désirant entreprendre de formuler une idée de projet, de la valider et de s’engager en tant qu’entrepreneur.

« Ces étudiants vont apprendre l’entreprenariat dans le sens pratique du terme. Parce qu’il ne s’agit pas d’une formation théorique. Ils seront formés sur toutes les phases de la préincubation. Quand on dit préincubation, c’est se prémunir de toutes les chances de succès pour que le porteur du projet réussisse.

Il faudrait que ces jeunes porteurs de projets soient suffisamment formés, rencontrent des professionnels de l’écosystème, les professionnels de l’entreprise notamment du secteur privé mais aussi qu’ils soient suffisamment encadrés par les enseignants du monde académique », a expliqué Théophile Ouangrawa, responsable du Bureau National de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) au Burkina Faso.

Dès lors, l’AUF veut mettre à profit l’expertise et le capital existant de l’Université Joseph Ki-Zerbo en matière d’incubation. Et pour Dr Émilie Georgette Sanon/Ouattara, vice-présidente en charge de la professionnalisation des relations université-entreprises (VP PRUE) de l’Université Joseph KI-Zerbo, le lancement de ce projet représente un début de prise en charge et d’automatisation des étudiants.

« Parce qu’à côté des diplômes que nous délivrons, nous voulons voir ces étudiants outillés avec des notions d’entrepreneuriat, de créativité, de prise en charge de leur vie. Le taux de chômage très élevé peine tous les éducateurs, les parents. Nous espérons pouvoir réduire ce taux par la création d’entreprises, et par la mise à disposition des entreprises d’étudiants bien formés bien sensibilisés aux questions d’entreprise », a-t-elle souligné.

Déjà, c’est une fierté pour Latifatou Zerbo, l’une des bénéficiaires, qui voit en ce programme la concrétisation de son projet de conservation de produits agroalimentaires. « Mon projet porte sur l’agroalimentaire.

C’est surtout sur la conservation des produits qui à un certain moment ne sont plus sur le marché. Mon projet consiste à conserver ces produits pour permettre à chacun de pouvoir s’en procurer tout au long de l’année. Je pense que ce programme me permettra de bien développer mon projet et aussi d’avoir des partenaires », arbore-t-elle fièrement.

Le programme ENTREPRENDRE est une initiative entièrement financée par l’Agence Universitaire de la Francophonie, à hauteur de 2,6 millions d’Euros. Ce programme est déployé dans 8 pays pilotes : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Haïti, Maurice et Sénégal.

