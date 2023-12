Finances publiques : La modernisation des procédures et des outils de travail au cœur d’un forum

publicite

0 Partages Partager Twitter

Il s’est ouvert ce jeudi 21 décembre 2023 à Ouagadougou le 31ème forum des contrôleurs financiers et l’assemblée générale du personnel. Deux jours durant, les échanges avec les participants vont porter sur le thème « Modernisation des procédures et des outils de travail de la DGCMEF : état des lieux et perspectives ».

La suite après cette publicité

Le ministère de l’économie, des finances et de la prospective organise les 21 et 22 décembre 2023 à Ouagadougou, le 31ème forum des contrôleurs financiers, sous le thème « Modernisation des procédures et des outils de travail de la DGCMEF: état des lieux et perspectives ». L’objectif du forum est d’asseoir les bases de la digitalisation et de la dématérialisation pour une efficacité et une efficience dans la gestion des finances publiques.

Le ministre délégué chargé du budget Fatoumata Bako/Traoré a expliqué le bien fondé du thème en ce sens qu’il va permettre aux contrôleurs financiers de s’aligner sur les nouvelles réformes dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique. « A l’issue de ce forum qui s’étend sur deux jours, l’ensemble de acteurs auront l’occasion d’échanger sur les nouvelles procédures, les nouvelles réformes à leur sein en lien avec la digitalisation et se donner des idées pour voir comment ils pourraient de plus en plus améliorer les procédures de travail », a-t-elle souhaité.

Pour Fatoumata Bako/ Traoré, il est important que durant les travaux, les participants réfléchissent à des stratégies innovantes en lien surtout avec la digitalisation qui est depuis plus d’une année le fer de lance du ministère de l’économie, des finances et de la prospective.

« On attend qu’ils sortent avec des solutions très innovantes allant dans le sens de la digitalisation, dans le sens de l’amélioration du contrôle de l’exécution de la dépense publique parce qu’ils sont les acteurs clés à ce niveau. La loi organique relative aux lois de finances leur a transféré d’autres compétences, maintenant ils ne sont plus au contrôle a priori régional mais également au contrôle à posteriori donc ça c’est un aspect qui est très important », a-t-elle souligné.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite