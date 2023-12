Noël de la 4e compagnie de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers au CHUR de Ouahigouya

publicite

Les Soldats du feu de la 4e Compagnie d’Incendie et de Secours de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers renouvellent leur solidarité aux enfants malades du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya.

En effet, le dimanche 24 décembre 2023 et pour la 7e année consécutive, le personnel de la 4e Compagnie d’Incendie et de Secours de la BNSP / OUAHIGOUYA, soutenu par un bienfaiteur, a rendu une visite aux enfants malades hospitalisés de la section pédiatrique du CHUR.

Les visiteurs ont laissé parler leurs cœurs en donnant à une trentaine d’enfants et à leurs accompagnants des kits surprises composés de jouets et de produits de première nécessité.

Avant de prendre congé d’eux, la délégation a formulé à l’endroit des malades, des vœux de prompt rétablissement et a encouragé le personnel médical pour le travail abattu.

La Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers encourage de telles initiatives et souhaite de joyeuses fêtes à toutes et à tous dans la paix et la santé.

Source : BNSP/ BF

