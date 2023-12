Les statisticiens de l’éducation nationale en réflexion à Ouagadougou

publicite

Le ministère en charge de l’Éducation nationale à travers la direction générale des études et statistiques sectorielles organise du 29 au 30 décembre 2023 à Ouagadougou, les journées des statistiques de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (JSENA). Les échanges au cours de cette messe des statisticiens du secteur éducatif se tiennent sous le thème « Mise en œuvre du plan d’actions pour la stabilisation et le développement : le rôle des statistiques scolaires dans la transformation et le développement durable au Burkina Faso ».

Les journées des statistiques de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation (JSENA) contribuent à la culture statistique auprès des utilisateurs et constituent une tribune de sensibilisation sur le rôle des statistiques dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques éducatives, a expliqué Olivier Bagré, directeur général des études et statistiques sectorielles.

« La culture statistique demeure une quête permanente qu’il convient de ne pas perdre de vue si l’on veut mieux planifier et gérer des impératifs qui se présentent à nous en tant qu’acteurs du système éducatif », a-t-il dit. Il a également confié qu’ils sont en train de travailler afin d’abandonner la collecte manuelle des données afin de transiter vers la collecte mobile.

« Cette dernière (collecte mobile, ndlr) réduit significativement les marges d’erreur dans la collecte des données, les informations sont mieux conservées et nous permettent de disposer des données fiables et dans les délais plus réduits. La recherche permanente de la qualité des données statistiques s’impose aux acteurs et exige d’eux, leur adaptation en vue de les améliorer pour répondre à l’attente du moment », a-t-il laissé entendre.

En outre, Olivier Bagré a signalé qu’au cours de l’année scolaire 2022-2023, environ 1040 écoles ont été rouvertes. Ce qui a permis à plus de 200 mille élèves de reprendre leurs études.

Le secrétaire général du ministère en charge de l’éducation nationale, Ibrahima Sanon a, pour sa part, souligné que les statistiques constituent un instrument important de pilotage et de gestion du système éducatif. « Sans les statistiques, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire des planifications. Et ces statistiques nous permettent par conséquent de faire une bonne planification pour le pilotage de l’ensemble du système éducatif », a-t-il signifié.

Il a, par ailleurs, relevé que les statistiques leur ont permis d’avoir une idée exhaustive de l’ensemble des structures éducatives du préscolaire, du post-primaire, du secondaire, de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle et des centres d’éducation de base non formelle et des centres d’alphabétisation à travers le géoréférencement des structures éducatives au cours de l’année 2022-2023.

« Les statistiques nous ont permis également de mettre en place le fichier d’identification des élèves qui va nous permettre d’avoir une idée de l’ensemble de nos élèves. Et qui va faciliter leur inscription et la production des cartes d’identité scolaire. Et ce travail est à une phase préparatoire et pour l’instant deux régions sont concernées (Centre-Est et Plateau Central) et c’est jusqu’à la fin que nous allons généraliser cela », a-t-il ajouté.

