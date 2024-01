Burkina Faso : Une colonne de terroristes neutralisée à temps à Nassoumbou

publicite

Des vecteurs aériens, dont des hélicoptères d’attaque, ont décimé ce jeudi 4 janvier 2023, une colonne de terroristes qui projetait une attaque d’envergure à Nassoumbou (Djibo, Sahel), selon des sources concordantes contactées par l’AIB.

Le 4 janvier 2024, une colonne de terroristes en provenance de la frontière malienne déferlait dans la zone de Nassoumbou, en vue d’une attaque de grande envergure. Grâce aux renseignements, ils ont été découverts à temps, juste aux abords de la localité.

Cependant, flairant le danger, les criminels ont rebroussé chemin. On y voyait plus d’une centaine de binômes à moto filant vers la frontière et vers Boulekessi en territoire malien.

Les vecteurs aériens entrent alors en action et commencent à les frapper avec précision. Pendant que certains brûlent avec leurs motos, d’autres se dispersent dans une petite forêt située à côté.

Les hélicoptères d’attaque prennent le relais et partent à leur traque. Plusieurs de ces criminels sont neutralisés, et les fuyards réussissent à entrer en territoire malien, où les Forces alliées les attendent certainement.

Les opérations se poursuivent et aucun répit ne serait accordé à ceux qui refusent de déposer les armes.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB)

