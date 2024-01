CAN 2023 : Les Pharaons accrochés par les Mambas (2-2)

publicite

La nation la plus titrée de l’Afrique, l’Egypte a été tenue en échec par le Mozambique au compte de la première journée de la poule B de la CAN 2023, ce dimanche 14 janvier 2024. Cette rencontre s’est soldée sur le score de 2-2.

Une autre surprise dans ce jour 2 de la CAN 2023. Les Pharaons d’Égypte ont trébuché face au Mozambique.

Sur la pelouse du Félicia, les Pharaons ont juste eu besoin de 2 minutes pour ouvrir le score grâce à Mostafa Mohamed. C’est sur ce score que les deux équipes ont rejoint les vestiaires à la pause.

A la reprise, le Mozambique revient dans le match. Grâce à une action construite, Witi permet à ses coéquipiers de revenir au score. Scénario cauchemardesque pour l’Egypte lors de cette seconde période. Poussés par la confiance, les Mambas vont d’ailleurs aggraver le score à la 58è par Clésio Baùque.

Les Égyptiens en poussant vont obtenir un penalty transformé par Mohamed Salah dans le temps additionnel.

Le Mozambique, jusque là, n’a jamais gagné une phase finale de la CAN. En 12 rencontres disputées entre 1986 et 2010, les Mambas ont concédé 10 défaites et obtenu deux nuls. La suite de la compétition en dira plus.

