Gestion des ressources humaines : « Le digital va permettre de corriger nos erreurs et de nous améliorer » (Bassolma Bazié)

Bassolma Bazié, ministre d’État, ministre en charge de la Fonction publique, a ouvert, ce jeudi 18 janvier 2024 à Ouagadougou, les travaux de la 10e édition de la conférence sur les ressources humaines des établissements publics de l’Etat et des institutions.

« La gestion stratégique des ressources humaines est une préoccupation majeure du Gouvernement pour accompagner la vision politique des stratégies nationales de développement. Nous devons donc relever le défi de la constance dans l’innovation pour adapter le service public aux besoins de l’administration », a précisé Bassolma Bazié, ministre d’État, ministre en charge de la Fonction publique.

Ainsi, selon lui, il a été institué chaque année une conférence entre responsables des ressources humaines des établissements publics de l’Etat (EPE) et des institutions de revisiter l’ensemble des articulations qui ont été mises en œuvre pour gérer de façon adéquate la ressource humaine de l’État. Le premier responsable du département en charge de la Fonction publique a souligné que pour une meilleure gestion du premier capital de l’État, il sied de trouver de nouveaux mécanismes pour une réingénierie des ressources humaines au regard du contexte actuel de crises.

De ce fait « Transition digitale et gestion des archives du personnel de l’Etat : quelles perspectives pour une contribution à la gestion des meilleures ressources humaines publiques » et « la gestion des ressources humaines des EPE : état des lieux et perspectives » ont constitué les thèmes majeurs à cette 10e édition de la conférence retenus respectivement sur les ressources humaines des ministères et institutions et sur les EPE.

Bassolma Bazié a laissé entendre en outre que « le digital va permettre de corriger nos erreurs et de nous améliorer. Nous devons donc mener des réflexions, pour nous adapter à la conjoncture, et aussi pour mettre en place un mécanisme adéquat et adapté de gestion des ressources humaines ».

C’est ce qu’a fait savoir également le parrain de cette présente édition, Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’Etat, ministre de communication, de la culture, des arts et du Tourisme. « Le digital est aujourd’hui un espace d’opportunité et qui offre tellement d’outils pour améliorer la gestion des ressources humaines.

Je pense que le Chef de l’État dans ses propos est revenu sur la nécessité dans le contexte actuel de revoir, repenser, améliorer la gestion des ressources humaines en termes non seulement de maîtrise des effectifs, en correction d’un certain nombre de tares liées à l’absentéisme, à la corruption et la solution passe par les directeurs des ressources humaines », a-t-il indiqué.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

