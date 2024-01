Mali Vs Burkina Faso : « On sait qu’on a une bonne équipe et on a confiance en nous », déclare Sacha Bansé

publicite

0 Partages Partager Twitter

Face aux Aigles du Mali, en huitièmes de finale de la CAN 2023, les Etalons du Burkina Faso ont un état de groupe bien posé, selon Sacha Bansé, milieu de terrain du groupe et Valentin Nouma, défenseur du 11 national. Ils prennent cette rencontre comme une finale, donc tout mettre en œuvre pour la gagner.

La suite après cette publicité

« On rend grâce à Dieu, le groupe se porte bien. Le match contre le Mali c’est comme une finale pour nous. C’est à nous de nous préparer. Je pense que le Burkina aussi n’est pas une petite équipe. Ça sera un match qui va se jouer sur des détails. C’est à nous de travailler sur ces aspects, durant les jours qui nous restent », a introduit Valentin Nouma, défenseur des Etalons.

Selon le milieu de terrain, Sacha Bansé, l’équipe a toutes les qualités pour aller plus loin. « On sait que le Mali est vraiment fort. On sait qu’on a une bonne équipe et on a confiance en nous. Korhogo ce n’est pas loin aussi du Burkina. Il y aura beaucoup de supporters de chez nous et ça va beaucoup nous aider », a-t-il fait remarquer.

En rappel, Valentin Nouma, depuis le début de la compétition n’a disputé aucune minute avec les Étalons. « Je pense que dans la carrière d’un footballeur, c’est ce genre d’obstacles qui arrivent. C’est à moi d’être fort et patient, attendre le jour où le coach va faire confiance et répondre valablement», a souligné le défenseur des Etalons.

Place aux jeux pour les poulains de Hubert Velud, le mardi 30 janvier 2024, à 17h GMT. Depuis déjà quelques années, lorsque les Etalons parviennent à franchir les phases de poule, ils se retrouvent loin dans cette compétition, selon les statistiques. La dernière en date, c’était aux demi-finales en CAN 2021.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite