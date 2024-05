Cameroun : Samuel Eto’o s’excuse et rétablit Brys comme sélectionneur des Lions

publicite

Cameroun – La situation semble s’est apaisée entre la Fédération Camerounaise de Football et le ministère des Sports, après que Samuel Eto’o, le président de l’instance fédérale ait présenté ce Jeudi 30 Mai ses « excuses » à l’entraîneur de la sélection nationale, le Belge Marc Brys, qu’il avait invectivé et remplacé. Ce dernier a été maintenu dans ses fonctions.

Ceci est un gros rebondissement dans le feuilleton Fécafoot-ministère des Sports au Cameroun. Accrochant les passionnés du football depuis plusieurs semaines, les choses semblent désormais rentrées dans l’ordre depuis que Samuel Eto’o a présenté ce jeudi 30 Mai ses excuses à l’entraîneur belge Marc Brys qu’il a maintenu dans ses fonctions.

Marc Brys avait été nommé par le Ministre des Sports sur « directives du président de la République » Paul Biya. Cette nomination pas du goût de la Fécafoot avait été entre autres au cœur de la relation conflictuelle entre ces deux institutions.

Le Mardi 28 Mai dernier, à la suite d’une altercation entre Samuel Eto’o et Marc Brys, vite devenue virale sur la toile, le premier cité est revenu ce Jeudi 30 Mai pour s’excuser. « Je vous présente mes excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d’émotion (…) mais le peuple camerounais étant plus important que nous, c’est le seul intérêt qui devrait nous amener à travailler. Votre mission n’est pas facile malgré vos qualités et votre expérience, mais sachez que vous aurez notre soutien », pour les prochains matches, lui a déclaré le patron de la Fécafoot face à la presse.

En réalité, l’ex-international camerounais s’était retrouvé dans une impasse car de plus en plus isolé et en passe de perdre son bras de fer contre le ministère suite à une injonction de Philippe Mbarga Mboa, ministre chargé de mission à la présidence. En effet, les deux (02) entraîneurs qu’il avait nommés le Mardi dernier en remplacement de Marc Brys, en l’occurrence, Martin Ndtoungou Mpilé (sélectionneur) et David Pagou (adjoint), avaient rendu leur démission dans la journée.

Grâce à la médiation du Premier ministre camerounais, Samuel Eto’o et Marc Brys ont renoué le contact pour cette fois fumer le calumet de la paix.

La sérénité semble revenir progressivement alors que le Cameroun s’apprête à disputer les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans quelques jours.

Source : RFI

