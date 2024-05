Faso Music Awards (FAMA) 2024 : L’intégration entre les peuples africains au cœur des activités à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Forum Africain des Arts et de la culture (FAAC) a eu lieu le jeudi 30 mai 2024 à l’université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou dans le cadre de la 11è édition des Faso Music Awards (FAMA).

La suite après cette publicité

Dans le cadre des activités de la 11e édition des Faso Music Awards (FAMA), une conférence publique a été organisée le jeudi 30 mai 2024 à l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou au profit des étudiants et acteurs de la culture burkinabè. « Diversité culturelle et intégration des peuples africains », était le thème principal de ses échanges entre les acteurs culturels et les participants de cette conférence.

La diversité culturelle, l’intégration des peuples et le rôle des médias en temps de mondialisation sont entre autres les principaux axes majeurs de ces échanges. Selon le comité d’organisation, cette initiative entre dans le cadre des 72 heures d’activités des Faso Music Awards (FAMA) et note avec satisfaction le déroulement de ce forum africain des arts et de la culture.

« Le FAAC est l’une des trois activités des FAMA. Nous sommes satisfaits de cette forte mobilisation des étudiants et des acteurs culturels pour que ce forum puisse se terminer en beauté. Nous sommes vraiment satisfaits de la réalisation de ce projet parce que les années antérieures c’était un panel et cette année un forum. Ça montre vraiment l’importance des FAMA dans la promotion de la musique et de la culture », a exprimé Youssef Ouédraogo, coordonnateur des FAMA et président du comité d’organisation.

La suite après cette publicité

Pour les panelistes, la notion de diversité culturelle reflète l’identité de chaque peuple et c’est au peuple d’adopter des mécanismes de conservation et d’adaptation aux autres cultures. « La notion de diversité culturelle reflète l’identité de chaque peuple et quand il s’agit de l’identité de chaque peuple, il ne s’agit plus seulement de rivaliser avec les uns et les autres mais plutôt de mettre en place des mécanismes qui permettent à soi-même d’exister et c’est un combat indispensable que chaque génération devra mener pour pouvoir exister au sein de l’espace humain », a souligné le professeur Yves Dakouo, Enseignant-chercheur en littérature africaine par ailleurs l’un des panelistes.

Quant à la contribution des médias pour l’intégration des peuples africains, elle se résume à des productions dans les domaines culturels et artistiques au profit des auditeurs, des téléspectateurs et des lecteurs en mettant en avant la responsabilité sociale des professionnels des médias.

« Chaque média à travers sa ligne éditoriale doit sensibiliser, éduquer les peuples dans leurs diversités, ces peuples restent une et une seule communauté appartenant à une nation. Par exemple, les radios doivent produire et promouvoir la culture de son ressort des ondes », a expliqué Charlemagne Abissi, directeur général de Savane Médias, dans son intervention.

En rappel les Faso Music Awards (FAMA) est une initiative culturelle mise en place en 2014 pour promouvoir la culture et l’art des peuples africains.

Amidou OUÉDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite