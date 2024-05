Burkina Faso : Ces jeunes veulent positionner professionnellement 2 000 autres jeunes chaque année grâce à « Futurs Alliés »

publicite

Le projet «Futurs Alliés» conçu pour soutenir les étudiants et jeunes professionnels, futurs dirigeants, managers et professionnels de demain du Burkina Faso, a été officiellement lancé le jeudi 30 mai 2024 à Ouagadougou. Dès sa création, ce projet veut renforcer les compétences des jeunes professionnels et étudiants, faciliter leur insertion professionnelle et encourager l’auto emploi au Faso.

« Futurs alliés» est un projet né de la conviction du cabinet d’expertise comptable FIDALLI que les étudiants et jeunes professionnels, méritent un accès privilégié à des ressources éducatives à des compétences pratiques et à un réseau professionnel solide. Ce projet veut donc incarner à travers cette journée le désir de jouer un rôle proactif dans la formation des futurs acteurs de la comptabilité, de l’audit, du contrôle, de la finance, du management, et de la gestion en général.

Selon Latifah Massogholo Sanogo, responsable du cabinet, «Futurs alliés» vise à aligner les acquis théoriques et les états d’esprit aux exigences du monde de l’emploi et de l’auto-emploi. «Bien que de nombreuses initiatives aient été mises en place, il est évident que des marges de progression importantes subsistent. En tant que Société d’Expertise Comptable spécialisée dans le recrutement et la formation, nous avons décidé de jouer le rôle de passerelle facilitant l’insertion socio-professionnelle des jeunes», a confirmé le responsable.

C’est pourquoi : « Accélérer l’Avenir des Jeunes Professionnels » est le thème qui a dirigé les travaux de cette initiative. A cet effet, ce sont 10 experts issus des domaines de la comptabilité, de la finance, du management et de l’entrepreneuriat qui ont tenu des communications sur l’importance des soft skills dans le monde professionnel, la stratégie de recherche d’emploi et d’auto-emploi, les Innovations dans la comptabilité et la finance, etc.

«Notre objectif est de créer des conditions favorables pour ouvrir les centres de production des entreprises aux jeunes talents. Il s’agit de donner une chance à ceux qui n’ont pas encore acquis une grande expérience, tout en permettant aux entreprises de repérer et de recruter ces talents prometteurs. Nous ambitionnons de positionner professionnellement 2 000 jeunes chaque année grâce à Futurs Alliés», a détaillé Latifah Massogholo Sanogo.

Le cabinet Fidalli est un cabinet d’expertise comptable exerçant au Burkina Faso. Il offre ses services dans plusieurs domaines d’activités tels que l’audit, l’assistance, les formations, conseils, études et le recrutement, etc.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

