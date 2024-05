Musique : L’Artiste prophète Raab Yiid Gouim lance un nouvel album

publicite

“Bastiloogué”, c’est l’intitulé du nouveau projet musical de l’artiste prophète Raab Yiid Gouim présenté le jeudi 30 mai 2024 à l’occasion d’une conférence de presse. L’album est fort de 4 titres.

“Bastiloogué”, premier album de l’artiste, est composé de 4 singles dont « Pingué », « Échouer », « Dounian » et « Bastiloogué » lui-même qui est le titre éponyme de l’album. À travers cette œuvre musicale, celui qui se fait appeler le prophète du rap, lance un appel à la résilience face à la situation que traverse le pays.

« Bastiloogué, c’est la résilience, le pardon. Il faut savoir se pardonner, se donner la main pour avancer », a déclaré l’auteur. Dans le même temps, il se dit fier et invite la population à une consommation sans modération du nouveau produit qui s’inscrit dans la sphère musicale burkinabè. « Je suis fier, anitché, de pouvoir sortir ça, et c’est grâce à vous. Écoutez bien l’album », a-t-il appelé.

Edouard Sawadogo, patron de la cérémonie et parrain de l’artiste, promet de soutenir son protégé jusqu’au bout de son aventure musicale. « C’est un travailleur, il travaille bien. Si tu lui donnes un travail, il le fait correctement. C’est pour cela que je l’accompagne. S’il plaît à Dieu et si on est ensemble, ce qu’il veut, je vais l’accompagner », a-t-il laissé entendre.

Pour la promotion, Karim Sawadogo, accompagnant éditeur, rassure d’une continuité avec des passages télé et radio. L’album est disponible sous format clé USB au prix unitaire de 5000 F CFA. Pour information, la réalisation de l’album a duré 4 ans, le tout en autoproduction.

Mécanicien de profession, c’est en 2017 que le rappeur Prophète Raab Yiid Gouim à l’état civil Issaka Sawadogo a débuté avec le groupe Venegré. Trois ans plus tard, soit en 2020, débute son aventure en solo.

Phalek PARDEVAN (Stagiaire)

Burkina 24

