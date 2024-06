RN1 : Un accident de la circulation fait 6 morts et 20 blessés graves

publicite

0 Partages Partager Twitter

Un accident a eu lieu ce samedi 08 juin 2024 aux environs de 16 heures sur la Route Nationale 1.

La suite après cette publicité

Un car qui a quitté Ouagadougou pour Bobo-Dioulasso a achevé sa course sur le bas-côté de la route dans le village de Ividié, entre Tita et Baporo. Le conducteur aurait évité un motocycliste qui a traversé la route sans prévenir.

Le bilan est lourd : 06 morts et 20 blessés graves, 08 évacués à Boromo et 12 évacués à Koudougou. On compte plusieurs blessés légers.

Source : DCRP / MTMUSR

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite