Traitement de l’information en période de crise sécuritaire : Des acteurs des médias de trois régions voient leurs capacités renforcées

La Direction Générale de la Communication et des Médias (DGCM) a organisé du 05 au 07 juin 2024 à Bobo-Dioulasso un atelier de renforcement des capacités au profit des journalistes des régions des Hauts-bassins, des Cascades, et du Sud-Ouest.

Ce sont une soixantaine de journalistes dont des rédacteurs en chef, issus des régions des Hauts-bassins, des Cascades, et du Sud-Ouest qui ont pris part à cet atelier. Durant 72 heures ils ont été outillés en technique de conduite d’émissions interactives, en fact-checking et en journalisme sensible aux conflits (JsC).

En séjour à Bobo-Dioulasso, le Ministre d’Etat, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel OUEDRAOGO est allé encourager les participants pour l’intérêt trouvé à cette offre d’échanges. Selon le Chef du département de la communication, faire du journalisme dans un contexte de crise appelle à réinterroger nos réflexes et interpelle surtout à plus de responsabilité. Il ne s’agit pas d’avoir un censeur derrière chaque journaliste mais que le journaliste face à la matière première informative puisse garder à l’esprit le contexte.

Jean Emmanuel OUEDRAOGO a réitéré le vœu « d’une pratique journalistique professionnelle et responsable et surtout en phase avec les défis du moment ». Après l’étape de Bobo-Dioulasso, une autre session se tiendra à Tenkodogo et mobilisera les acteurs des médias des régions du Centre-Est, du Centre-Sud et de l’Est.

Source : DCRP-MCCAT

