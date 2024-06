Tabaski 2024 : Les étudiants de la cité universitaire prient pour la paix au Burkina Faso

publicite

Les étudiants de la cité universitaire de Kossodo de Ouagadougou ont prié la fête de Tabaski au sein de ladite structure le dimanche 16 juin 2024. Paix et cohésion sociale ont été le message fort du sermon de l’imam Halidou Porgo.

A l’instar des autres musulmans du Burkina Faso, les étudiants de la cité universitaire de Kossodo à Ouagadougou ont effectué la prière de Tabaski au sein de ladite structure. Paix, solidarité et le vivre ensemble ont été les mots forts prononcés par ces fidèles musulmans. En ce contexte difficile que traverse le Burkina Faso, l’imam Halidou Porgo dans son serment à inviter l’ensemble des fidèles musulmans à être des acteurs de paix et de vivre ensemble.

Pour lui, le pays traverse une période sombre de son histoire, et il a besoin de la contribution de tous les fils et filles pour retrouver la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale afin de booster un développement socioéconomique.

« C’est de rappeler aux musulmans que nous vivons dans un pays qui aujourd’hui traverse des situations difficiles et c’est l’occasion de faire des invocations. De prier pour la paix, la cohésion sociale dans notre pays. C’est une fête et on doit montrer notre joie avec notre entourage dans le Halal quel que soit l’appartenance religieuse de son entourage sans oublier la solidarité envers les personnes en situation difficiles, en particulier les personnes déplacées internes », a-t-il invité.

Un message bien accueilli par les fidèles musulmans et s’engagent à être des acteurs de paix et de vivre ensemble dans les différentes couches de la société. « Connaissant la situation du pays, c’est d’inviter l’ensemble des Burkinabè d’être solidaire à partager tout ce qu’ils ont et aussi conserver ces valeurs que le prophète(PSPL) nous a prodigué », a témoigné Moumouni Belem, fidèle musulman.

En rappel, cette célébration marque le fin pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l’islam.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

