Ouagadougou : Montée des couleurs collectives à l’Institut supérieur d’études de protection civile à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre d’Etat en charge de la défense, le Général de Brigade Kassoum Coulibaly, et le Chef d’état-major général des armées, le Général de Brigade Célestin Simporé, ont présidé la cérémonie de montée des couleurs ce jeudi 1er août 2024 à l’Institut supérieur d’études de protection civile à Ouagadougou. La cérémonie a été ponctuée par une revue de troupes et des hommages.

La suite après cette publicité

Après la gendarmerie nationale, c’est au tour de l’institut supérieur d’études de protection civile (ISEPC) d’accueillir la cérémonie tournante de montée des couleurs des forces armées nationales.

Ils sont militaires, gendarmes, sapeurs-pompiers et volontaires pour la défense de la patrie à se rassembler à la place d’armes Général de Brigade Silas Kéita pour honorer ce rendez-vous hebdomadaire. Au rythme de la fanfare, ces 600 militaires ont entonné l’hymne national pour respecter la tradition.

Initiée par les forces armées nationales du Burkina Faso, cette montée des couleurs vise à rassembler les différents corps des forces de défense et de sécurité autour d’un but commun afin de pouvoir faire face aux défis du moment.

Pour les premiers responsables des forces armées nationales, cette cérémonie hebdomadaire de montée des couleurs est une occasion d’encourager et de rendre hommage aux unités qui se battent jour et nuit dans les opérations de reconquête territoriale et de ravitaillement aux populations et également faire le point de la semaine en matière d’opération en cours sur l’étendue du territoire national et dans l’espace Alliance des Etats du Sahel (AES).

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite