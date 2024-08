Disponibiliser l’eau dans sa zone de couverture malgré la situation sécuritaire : Un sacerdoce pour l’Agence de l’Eau du Liptako

publicite

L’Agence de l’Eau du Liptako (AEL) a organisé un atelier d’information au profit des Hommes de médias. L’atelier a porté sur les réalisations en matière de protection des ressources en eau au profit des populations hôtes et Personnes Déplacées Internes (PDI). L’objectif de cet atelier qui a eu lieu à Kaya, dans la cité du cuir du 1er au 2 août 2024 a été de contribuer, à travers les journalistes, à rendre visibles les réalisations de l’AEL au profit des populations hôtes malgré la situation sécuritaire dans la zone de tutelle. L’atelier a été placé sous le parrainage du ministre de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement représenté.

C’est un secret de polichinelle. Le déplacement interne des populations, par ricochet, a engendré des difficultés d’accès à l’eau potable. Cependant, cet état de fait n’est pas méconnu par l’Agence de l’Eau du Liptako (AEL).

Créée en 2011, l’AEL couvre partiellement 4 régions à savoir, le Sahel, le Centre-Nord, l’Est et le Nord. Des régions confrontées à un fort défi sécuritaire. Malgré tout, l’AEL tient la dragée haute dans la lutte pour satisfaire les besoins des populations en matière d’eau.

“Vous voyez, nous sommes confrontés à des difficultés liées à un fort défi sécuritaire, malgré cela, nous arrivons à mener beaucoup d’activités au profit des populations”, a expliqué, le Directeur général de l’AEL, Constantin Nikiema. La botte secrète a-t-il avoué aux journalistes, l’agence s’est appuyée sur les acteurs locaux de sa zone de couverture pour mener ses activités au profit des populations.

Ainsi, il a fait savoir que 80% du financement de leurs activités viennent de leurs propres fonds. Des fonds, a-t-il souligné, acquis grâce à la Contribution Financière en matière d’Eau (CFE). C’est en réalité une taxe prélevée grâce au principe préleveur payeur.

A titre d’exemple, en 2022, à en croire les explications du directeur des aménagements et de la protection de la ressource en eau de l’AEL, Benoit Ouédraogo, 8 comités locaux de l’eau ont reçu une subvention de 172 millions pour la réalisation de leurs activités.

Aussi, en 2023, l’agence a pu construire sur fonds propres 10 Pompes d’Eau Autonomes (PEA) à raison de 25 millions de FCFA par postes et 4 Pompes à Motricité Humaine (PMH) à raison de 7 millions par pompes pour les populations de son espace de couverture. C’est le développement endogène qui s’exprime dans toute sa splendeur ici.

Le directeur général a précisé que l’agence a réalisé des ouvrages d’eau potable qui ont permis de donner de l’eau potable à plus de 10 000 personnes dans son espace géographique. L’AEL a pu également réaliser des périmètres maraîchers surtout pour la gente féminine.

Selon le premier responsable de l’AEL, cela a permis à celle-ci de pouvoir avoir des revenus. “Nous en avons réalisé dans notre bassin un certain nombre (périmètres maraîchers, NDLR) au profit des femmes, surtout Déplacées Internes”, a-t-il souligné.

Il faut rappeler que face à la pression de plus en plus croissante sur les ressources en eau consécutive à l’augmentation des usages et des conflits d’usage, le Burkina Faso s’est engagé dans le processus de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) comme voie de résolution des questions liées à l’eau. La GIRE est opérationnalisée dans les différents bassins hydrographiques du pays par cinq (05) Agences de l’Eau dont l’Agence de l’Eau du Liptako (AEL).

Un système qui augure de bonne perspectives au regard des acquis déjà engrangés. Les journalistes pour leur part repartent bien outillés par l’AEL sur la GIRE et son opérationnalisation, mais aussi sur les différentes réalisations de l’AEL pour des populations déjà éprouvées par le manque d’eau et l’insécurité.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

