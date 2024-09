Burkina Faso : Les acteurs du tourisme en conclave à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

La première session de la cellule de pilotage du comité interministériel du Compte satellite du tourisme burkinabè (CST-B) s’est tenue ce jeudi 5 septembre 2024 à Ouagadougou. La session a pour objectif de faire le point du processus de mise en place du compte satellite du tourisme burkinabè, de présenter le plan d’action triennal des activités de sa mise en place et le programme de travail annuel 2024.

La suite après cette publicité

« Selon les données de la direction générale du tourisme en 2022, ce secteur a injecté dans l’économie nationale 74,9 milliards de francs CFA, en dépit de la crise que traverse notre pays. Toutefois, bien qu’étant important, ce montant est en deçà de la réalité », a déploré de prime abord Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’Etat en charge de la culture, des arts et du tourisme.

Il a ajouté que cette situation s’explique par le fait que les données statistiques disponibles sur le tourisme burkinabè sont partielles et ne permettent pas une évaluation précise du poids économique du tourisme dans l’économie nationale.

C’est pour remédier à cette situation qu’a été mis en place en 2023 un Compte satellite du tourisme burkinabè (CST-B) afin de renforcer le système statistique du tourisme au Burkina Faso.

« Sa mise en place permettra à notre pays d’une part de mesurer avec plus de précision la contribution du tourisme à la formation de la richesse nationale et à la création d’emplois et, d’autre part, de disposer de données statistiques exhaustives et fiables à même d’orienter les planificateurs et les investisseurs », a soutenu Jean Emmanuel Ouédraogo.

Par ailleurs, il a notifié que la mise en place du compte satellite va renforcer également la résilience du secteur du tourisme et surtout de mieux préparer la relance économique post-crise. « Il va permettre d’évaluer l’importance de l’investissement touristique dans notre pays, les recettes fiscales générées par l’industrie touristique, l’incidence du tourisme sur la balance des paiements et l’impact des chocs sur la consommation du tourisme intérieur », a-t-il dit en sus.

D’ailleurs, le ministre en charge du tourisme a rassuré qu’à l’issue des travaux, la cellule de pilotage procèdera à la validation desdits documents et fera des recommandations visant à accélérer la mise en place du CST-B.

Aminata Catherine SANOU et Souhaïda KONATE / YAGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite