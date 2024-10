Journée mondiale de la Poste : La Poste Burkina Faso résiliente comme la Nation pour relever les défis

publicite

La Poste Burkina Faso a commémoré la journée mondiale de la poste, ce mercredi 9 octobre 2024 à Ouagadougou. Cette commémoration a été marquée par une cérémonie de montée des couleurs au siège de l’institution et la remise de prix aux lauréats du concours international de composition épistolaire pour les jeunes, section Burkina Faso. « Écris une lettre adressée aux générations futures à propos du monde dont tu espères qu’ils hériteront », c’était le thème du concours.

Mercredi 9 octobre 2024. Il est 7heures 30 minutes. Un début de journée très mouvementée pour les travailleurs de La Poste Burkina Faso. Ils commémorent la journée mondiale de la poste. Et à l’occasion, ils sont se retrouvés autour du drapeau national pour une cérémonie de montée des couleurs.

Après cet exercice, le directeur général de La Poste BF, Ibrahim Saba, a profité du rassemblement qui lui offre l’occasion d’avoir presque tout son personnel autour de lui pour leur témoigner sa reconnaissance pour le grand travail qu’ils abattent afin que leur institution poursuive sa bonne marche dans sa quête de l’excellence.

Pour lui, cette cérémonie de montée des couleurs symbolise la résilience des fils et filles du Burkina Faso en général mais aussi celle des travailleurs de la Poste malgré le contexte national difficile marquée par la guerre contre l’hydre terroriste.

« La journée mondiale de la Poste se célèbre chaque année. Aujourd’hui pour la montée des couleurs, le symbole c’est montrer que nous sommes résilients malgré le contexte national et international difficile, que nous montrons notre attachement à la patrie, que la poste puisse rester résiliente comme le Burkina Faso et montrer au monde entier aux postiers, aux postières que nous sommes présents et nous allons continuer à écrire la belle histoire de la Poste, la belle histoire du monde à travers nos activités », a-t-il déclaré.

Cette montée des couleurs est couplée à une autre cérémonie : celle de la récompense des lauréats du concours international de composition épistolaire pour les jeunes. Selon le DG de la Poste BF, ce concours qui a été aligné sur le thème « Écris une lettre adressée aux générations futures à propos du monde dont tu espères qu’ils hériteront », a permis aux participants de mettre en exergue leur talent dans l’écriture, d’exprimer leur créativité et de créer une saine émulation au niveau des élèves et des établissements. « C’était bon enfant, on a pu découvrir de très belles lettres et nous sommes sûr que l’avenir de la littérature est bien belle au Burkina Faso à travers ces lauréats », a apprécié Ibrahim Saba.

Il a félicité et encouragé les lauréates. Il les a exhortées à poursuivre dans cette lancée en continuant d’écrire, de lire et d’explorer différents univers. « Bravo, vous avez fait preuve d’une grande créativité. Félicitations, vos lettres sont de véritables œuvres d’art. Vous êtes les champions de la plume. Votre imagination n’a pas de limite. Chaque lettre est unique et porte en elle une part de votre personnalité», s’est-il adressé aux lauréats.

En outre, le Chef de Département communication et relation publique, Lamine Diarra, a précisé que ce concours est organisé chaque année et est à sa 53ème édition. Ce concours a pour objectif de promouvoir l’alphabétisation et le développement, le sens de l’écriture chez les jeunes à travers l’art épistolaire. Sur 308 candidats sur le plan national, les dix premières ont été primées par La Poste BF.

Quant aux lauréates, c’est avec une joie immense qu’elles ont apprécié que leurs œuvres soient primées. En effet, la première a reçu un ordinateur portable et une somme de 150.000 FCFA. La deuxième s’en est sortie avec un vélo et la somme de 100.000 et la troisième un vélo et la somme de 50.000 FCFA. Les autres, à savoir de la 4ème à la 10ème sont reparties avec des gadgets et un compte débité de 25.000 F CFA.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

