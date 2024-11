Entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso : La 3e édition de « Je suis jeune et épanoui » lancée

L’association Oneshiphore, en collaboration avec Oneshiphore Group, a organisé le jeudi 31 Octobre 2024 à Ouagadougou, la 3e édition du programme « Je suis jeune et épanoui ». Ce programme a pour objectif de booster et dynamiser les compétences professionnelles et entrepreneuriales des jeunes.

Selon les propos d’Arsène Roamba, responsable de « Je suis jeune et épanoui », cette initiative a pour vision de rendre les jeunes utiles à la nation à travers des valeurs positives.

« La vision de « Je suis jeune et épanoui », c’est être utile à la nation, c’est être utile à ton entourage en ayant des valeurs, tu arrives à créer des valeurs positives autour de toi et cela crée de l’impact dans la vie de la population et également de la nation. Donc la vision, c’est d’amener la jeunesse à être consciente qu’elle peut être utile à la nation en étant jeune », a-t-il justifié.

Au nom du patronat burkinabè, Mohamed Compaoré a exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation des jeunes autour de cette initiative. Il a affirmé que le patronat est prêt à accompagner les jeunes à travers des mentorats.

« Les jeunes qui sont présents dans la salle marquent un grand intérêt à tout ce qui se dit. Bravo, c’est une très bonne initiative. Les jeunes ont des idées par rapport aux activités qu’ils souhaiteraient mener.

Ils vont exprimer ces idées et, en fonction des projets décrits par ces jeunes, nous allons leur trouver des mentors dans le domaine d’activités concernées qui vont les coacher et qui vont les accompagner et les aider à pouvoir réaliser ces idées», a-t-il promis.

Le rappeur burkinabè Smarty qui était présent ici comme paneliste a loué cette initiative qui, pour lui, est un cadre idéal pour la jeunesse d’apprendre et de s’inspirer de leurs aînés.

«C’est le type d’activité qui devrait être dédiée aux jeunes, et je leur dis merci pour l’initiative. C’est vrai qu’aujourd’hui, beaucoup sont freinés, beaucoup sont admiratifs des réussites de certaines personnes qu’on présente comme être des modèles, mais je pense qu’il est essentiel de leur enseigner par quel parcours ces personnes-là sont passées », a-t-il bouclé.

Soumaïla MALO

Pour Burkina24

