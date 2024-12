Conduite de l’action gouvernementale : Le Premier ministre sollicite l’accompagnement de la FEME, de la FAIB et de l’Église catholique 

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a effectué, ce lundi 16 décembre 2024, à Ouagadougou, une série de visites de courtoisie à la Fédération des Églises et Missions Évangéliques (FEME), à l’Archevêché de Ouagadougou et à la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB). Les différentes confessions religieuses, tout en saluant la démarche, ont marqué leur pleine disponibilité à accompagner le nouveau Chef du Gouvernement dans sa mission.

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions prioritaires du Gouvernement, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a plaidé pour un engagement plus affirmé des différentes confessions religieuses de notre pays dans la l’accompagnement des combattants pour la reconquête totale de notre territoire, la consolidation de la paix, de l’unité nationale et de la cohésion sociale.

En effectuant une visite à la Fédération des Églises et Missions Évangéliques (FEME), à l’Archevêché de Ouagadougou et à la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB), il s’est agi, pour le Chef du Gouvernement, de rendre un vibrant hommage à ces différentes communautés religieuses qui œuvrent pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso, en prêchant toujours la bonne parole, le message de paix, d’entente et de solidarité entre tous les fils et filles du Burkina Faso.

Face aux autorités religieuses de la FEME, de l’Eglise catholique et de la FAIB, le Premier ministre a décliné les principales missions assignées à son Gouvernement par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

« Il s’agit d’une part, de la consolidation et de l’accélération de la reconquête du territoire, et d’autre part, de consolider les actions humanitaires parce qu’il est clair que nos frères et sœurs qui vont repartir dans leurs villages auront besoin de sentir tout l’accompagnement nécessaire, afin qu’ils puissent reprendre progressivement leur vie et reconstituer leurs moyens de subsistance. C’est également une mission de réformes, parce que nous avons besoin aujourd’hui de réformer notre pays, de ramener plus de moralité, de ramener plus de gestion saine et surtout de rétablir un certain nombre de valeurs qui, malheureusement, aujourd’hui, sont un peu en déperdition et fragilisent nos familles. Quand on sait que la famille est la cellule de base de la société, une fois que les familles sont fragilisées, c’est toute la société qui est déstabilisée« , a-t-il expliqué.

Le Chef du Gouvernement a ajouté que les réformes incluent également l’amélioration des conditions de vie des populations.

« C’est pourquoi, il y a un certain nombre d’initiatives majeures qui ont été lancées, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, des infrastructures, de l’éducation et de l’emploi », a-t-il précisé.

Du fait de la délicatesse et de la complexité de sa mission, le Chef du Gouvernement a dit compter sur le soutien de toutes les communautés religieuses, à travers toutes les actions qu’elles jugeront utiles, à commencer par les prières et des bénédictions.

Il a en outre exprimé sa ferme volonté de promouvoir un dialogue continu et une écoute attentive pour atteindre des objectifs communs.

« Je viens exprimer toute ma disponibilité, en tant que Premier ministre, pour un dialogue permanent. Chaque fois que cela est nécessaire, nous devons échanger, car nous avons des objectifs communs. C’est dans les échanges que nous prendrons en compte les suggestions et idées des uns et des autres pour toujours chercher à faire mieux« , a-t-il insisté.

Les leaders religieux de toutes les confessions visitées ont marqué leur engagement et leur disponibilité pour accompagner le nouveau Chef du Gouvernement dans ses fonctions.

« Nous vous rassurons que nos prières vous accompagneront à tout moment. Nous serons toujours à vos côtés dans la prière, et nous implorerons Dieu pour qu’il vous donne toute la capacité, toute la force et tout son conseil pour ce travail que vous menez au service de la nation. Allez-y, nous sommes derrière vous. Nous vous soutenons, et ensemble nous irons jusqu’au bout. Le Burkina Faso redeviendra un havre de paix », a soutenu le président de la FEME, Pasteur Henri Yé.

Pour sa part, l’archevêque de Ouagadougou, Mgr Prosper Kontiebo, a remercié le Premier ministre pour sa démarche et l’a assuré de l’accompagnement de l’Église catholique du Burkina Faso.

« Nous sommes vraiment à vos côtés pour vous soutenir, parce que la mission est la même : le bien de nos populations. Nous serons toujours ensemble, pour que cette population connaisse un avenir meilleur. Nous accompagnons par nos prières tous ceux qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso retrouve la paix. Je vous invite à ne pas craindre, le Seigneur est là pour vous soutenir et vous accompagner. Vous allez réussir« , a déclaré Mgr Prosper Kontiebo.

Enfin, le président de la communauté musulmane, Moussa Kouanda, prenant la parole au nom du président du présidium de la FAIB, a également rassuré le Premier ministre de son accompagnement sans faille.

« Nous vous remercions sincèrement pour cette démarche. Certes, le Burkina Faso traverse actuellement des moments difficiles, mais nous croyons fermement que cela fait partie de notre destin et que ces épreuves passeront. Beaucoup de grandes Nations ont déjà affronté des défis similaires. Nous prions constamment pour notre pays et vous assurons que nous multiplierons nos prières, afin que le Burkina Faso retrouve la paix« , a t-il affirmé.

