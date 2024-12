La BAD célèbre 60 ans d’engagement au Burkina Faso : « Un partenariat solide et fructueux »

publicite

La Banque africaine de développement (BAD) a fêté son 60ème anniversaire au Burkina Faso le mardi 17 décembre 2024, marquant ainsi six décennies de collaboration étroite avec le pays. Lors de cette cérémonie, Daniel Ndoye, Responsable-pays de la BAD au Burkina Faso, et le Ministre de l’Économie et des Finances ont souligné l’importance de ce partenariat et les perspectives d’avenir.

« C’est pour moi un immense honneur et un plaisir sincère de vous accueillir à cette cérémonie de célébration du 60ème anniversaire du Groupe de la Banque africaine de développement », a déclaré Daniel Ndoye, responsable pays de la BAD au Burkina Faso.

« En six décennies d’existence, elle (la BAD, NDLR) n’a pas seulement su mobiliser des ressources considérables pour répondre aux besoins des États membres ; elle a également développé une expertise unique dans des secteurs clés du développement », a-t-il souligné.

Le représentant de la BAD a ainsi rappelé les nombreux projets financés par l’institution au Burkina Faso, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et des infrastructures. « Ces investissements ont eu un impact direct sur la vie de plus de 400 millions de personnes », a-t-il précisé.

De son côté, le Ministre de l’Économie, des Finances et de la prospective a salué l’alignement des interventions de la BAD avec les priorités du gouvernement burkinabè. « Ce que nous apprécions particulièrement c’est que les interventions de la BAD s’alignent parfaitement avec les priorités du gouvernement », a-t-il déclaré. « Ce qui permet d’apporter une contribution au développement économique et social. »

Le ministre a également souligné l’importance de la flexibilité dans les interventions de la Banque afin de mieux répondre aux enjeux spécifiques du contexte burkinabè. « Nous invitons les responsables de la banque à faire preuve de flexibilité dans leurs interventions. Nous les invitons également à faire en sorte que leurs interventions puissent cadrer vraiment avec les enjeux du moment au Burkina Faso », a-t-il insisté.

Un avenir prometteur

Les deux intervenants ont exprimé leur optimisme quant à l’avenir du partenariat entre le Burkina Faso et la BAD. « Face à ces défis, je voudrais vous assurer que la Banque africaine de développement reste déterminée à renforcer son soutien au Burkina Faso », a affirmé Daniel Ndoye.

Le Ministre de l’Économie et des Finances a, quant à lui, plaidé pour une augmentation des ressources allouées au Burkina Faso. « Nous allons donc continuer à renforcer le plaidoyer pour que les ressources que la BAD allouent au Burkina soient augmentées pour tenir compte de toutes les difficultés », a-t-il déclaré.

Cette célébration a été l’occasion de souligner l’importance d’un partenariat solide et durable entre le Burkina Faso et la BAD, au service du développement du pays et de ses populations.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

