Don de sang : L’Association des leaders du Burkina (ALB) à la rescousse des malades et des blessés

L’Association des leaders du Burkina (ALB) a organisé une opération de don de sang le samedi 21 décembre 2024 à Ouagadougou. L’objectif de cette initiative est de collecter du sang pour pallier le manque de sang dans les centres de santé.

L’Association des leaders du Burkina (ALB) se définit comme une association œuvrant pour l’épanouissement socio-économique de la population. Pour cette fin d’année, ses membres se sont fixés pour objectifs de faire une opération de don de sang afin de pallier les besoins en sang des populations et pour exprimer leur solidarité envers les forces combattantes sur le champ de bataille. A en croire Rasmané Ouédraogo président de l’association, au moins une cinquantaine de poche de sang sera collecté.

« Nous avons pensé à tous ces hommes qui se sont engagés pour permettre à tous les Burkinabè de vivre dans la quiétude. C’est pour dire que nous portons sur notre cœur les FDS et VDP qui se battent au niveau des fronts pour libérer notre territoire. Nous avons également pensé aux malades qui sont dans les hôpitaux qui souffrent et qui en ont besoin. On a l’habitude de dire que donner son sang c’est sauvé des vies. Nous pensons que tout burkinabè qui est capable de donner son sang peut être utile à la nation », s’est-il justifié.

L’initiative a été salué par le parrain représenté par Charles Ouédraogo, footballeur international et ancien capitaine des étalons. « Le don de sang est un geste simple, mais puissant. Il représente l’espoir et la vie pour ceux qui en ont besoin. Nos soldats sur le front risquent leur vie chaque jour et il est de notre devoir de leur apporter notre soutien même à distance.

En faisant ce don, nous envoyons un message fort. Nous sommes reconnaissants et nous sommes unis. Chaque goutte compte, chaque geste compte. Votre participation ici démontre votre engagement envers ceux qui se battent pour nous », a-t-il apprécié.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

