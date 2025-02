RDC : Les combats à Goma ont fait plus de 2.000 morts (Gouvernement)

Les combats entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à Goma ont fait plus de 2000 morts. C’est ce qu’a dit le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, le lundi 3 février 2025, au cours d’un point de presse à Kinshasa.

Des pertes énormes en vies humaines dans les affrontements à Goma. En effet, le gouvernement congolais parle désormais de plus de 2000 morts et près de 3000 blessés. «Il y a plus de 2000 corps à enterrer dans la ville de Goma », a informé le porte-parole du gouvernement congolais.

Le vice-premier, ministre en charge de l’intérieur, Jacquemin Shabani qui a co-animé le point de presse avec le ministre de la communication a précisé que Goma n’est totalement sous le contrôle des rebelles et leurs alliés rwandais. Il a indiqué que les FARDC et les Wazalendo (VDP, à la Congolaise) continuent à se battre avec les rebelles dans certains quartiers de la ville de Goma.

«Jusqu’à ce soir où nous parlons, il y a dans certains quartiers de la ville de Goma, il y a nos FARDC et nos vaillants Wazalendo qui continuent à tenir et à résister», a-t-il dit.

Suite à cette situation sécuritaire préoccupante, le président Félix Tshisekedi a rencontré les leaders religieux de son pays, ce lundi 3 février 2025, dans la soirée à Kinshasa.

Au sortir de cette rencontre, Mgr Donatien Nshole, porte-parole de la délégation a fait savoir que cette initiative s’inscrit dans le cadre de renforcement de la cohésion nationale dans «notre pays , un besoin devenu plus pressant».

Également, il a confié qu’ils ont profité de cette rencontre avec le chef de l’État pour lui remettre un projet de sortie de crise qu’ils ont élaboré. «Il l’a reçu avec beaucoup d’attention; il l’a beaucoup apprécié et nous a encouragés », a-t-il rapporté.

En outre, cette rencontre avec les leaders religieux, le président Tshisekedi a convoqué une session extraordinaire des deux chambres du parlement (Assemblée nationale et Sénat), ce mardi 4 février 2025, à Kinshasa. Cette session a pour principal objectif d’examiner la situation sécuritaire dans l’Est du pays et proposer un plan de sortie de crise sur le plan politique et diplomatique.

Pendant que plusieurs documents des experts des nations unies confirment la présence des militaires rwandais sur le sol congolais, le président du Rwanda Paul Kagame a laissé entendre, ce lundi 3 février 2025, au cours d’une interview accordée à CNN qu’il ne sait pas «si des troupes rwandaises se trouvent en RDC».

Un sommet extraordinaire sur la situation de Goma réunissant les chefs d’État de la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC) et ceux de a Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) se tiendra vendredi et samedi prochain en Tanzanie.

Le président kényan, William Ruto, président en exercice de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) a, dans un communiqué signalé que les présidents Tshisekedi et Kagame ont confirmé leur présence à cette rencontre.

Du côté du M23, ils ont au cours de la soirée, de ce lundi 3 février 2025, via un communiqué annoncé un cessez-le-feu à compter de ce mardi 4 février 2025 pour des raisons humanitaires.

Pour le gouvernement congolais, tout ce qui est contenu dans ce communiqué est totalement faux. «Ce que nous, nous attendons c’est le retrait des troupes rwandaises. Ils n’ont pas de place en RDC», a martelé le porte-parole du gouvernement congolais.

Willy SAGBE

Burkina 24

