Incendie à Ouaga 2000 : Mise à jour de l’intervention à 18h17 mn

publicite

L’incendie qui concerne une cour à usage d’habitation à ouaga 2000 est actuellement maîtrisé.

La suite après cette publicité

Plus de 10 véhicules et une quarantaine de Sapeurs-Pompiers mobilisés depuis 12h45. Les opérations se poursuivent afin d’éteindre des foyers persistants et de s’assurer que le feu ne reprenne pas.

Les soldats du feu sont préparés à travailler toute la nuit pour empêcher toute reprise.

Les riverains sont invités à garder leur calme et vaquer à leurs occupations

SauverOuPerir

Source : Brigade nationale des Sapeurs pompiers

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite