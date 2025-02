La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des fraudes s’attaque aux points de vente illégaux de gaz butane

Dans le cadre de sa mission de veiller au respect des prix des produits de première nécessité, la Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a lancé, le jeudi 6 février 2025, une vaste opération de contrôle des points de vente de gaz butane. Cette initiative vise à lutter contre la pratique des points de dépôt illégaux ainsi que la surenchère des prix, qui pénalisent les consommateurs.

« Depuis un certain temps, nous avons constaté qu’il y a des esprits qui continuent de faire de la surenchère sur le prix du gaz butane, qui est exclusivement destiné aux ménages », a déploré Bernard Belemgnégré, chef de département des investigations de contrôle de la lutte contre la fraude et la contrefaçon au sein de la BMCRF.

C’est dans ce sens que 12 équipes de la Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) ont sillonné les quartiers Bassinko, Rimkiètà, et Bissighin et les périphériques de Ouagadougou.

Au cours de cette opération, des inspections minutieuses ont été effectuées afin de s’assurer que les vendeurs respectent les prix fixés par la réglementation en vigueur et que les produits commercialisés sont conformes aux normes légales.

Malheureusement, plusieurs boutiques, dépôts de gaz, et quincailleries qui ne respectent pas les normes, notamment qui manquent de contrat de distribution sur place, qui n’affichent pas les prix, ou qui manquent d’enseignes ont été ciblés et mis sous scellés.

Hermann Dambré, chargé des plaintes à la ligue des consommateurs du Burkina a été témoin de cette opération. Il a salué l’initiative, qui selon lui permettra de mettre fin à certaines pratiques illégales de certains commerçants.

« Nous avons vu des dépôts illégaux qui stockent des bouteilles de plusieurs marques dans le même entrepôt, nous avons vu des quincailleries qui ne sont pas habilitées à vendre du gaz, qui se retrouvent avec plus de 200 bouteilles dans leurs boutiques. Nous tenons à remercier la BMCRF et les féliciter pour le travail abattu. Et nous, consommateurs, espérons que ça va continuer tous les jours qu’il faut, pour que cette pratique s’arrête », a-t-il déclaré.

Cette action faut-il préciser s’inscrit dans une série de contrôles renforcés visant à garantir une consommation transparente et équitable des produits de première nécessité, particulièrement sensibles pour les foyers à revenus modestes.

Les autorités ont également rappelé que toute tentative de fraude ou de manipulation des prix sera sévèrement sanctionnée. Les populations sont invitées à dénoncer toutes pratiques illégales aux numéros verts : 80 00 11 80, 80 00 11 85, 80 00 11 86.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

