Mariage collectif : 45 couples des FDS unis pour la vie à Ouagadougou 

Un collectif de 45 membres des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Burkina Faso a célébré leur union le jeudi 6 février 2025 à Ouagadougou. Cette cérémonie a été organisée par le gouvernement à travers la Direction Centrale de l’Action Sociale et des Blessés en Opération. Cet acte a pour objectif d’apporter une protection sociale juridique aux couples et de leur permettre d’être en conformité avec la loi et la sécurité de leurs familles.

Ils sont 45 couples FDS à avoir passé le cap de la régularisation de leur situation matrimoniale le jeudi 6 février 2025. Parmi eux, une union de polygame, un mariage d’une FDS à un civil, etc.

Le ministre d’État, en charge de la défense, le général de Brigade, Célestin Simporé, à cette occasion a rappelé la nécessité d’accomplir cet acte pour la famille de ces FDS, dans ses mots de remerciements.

« Le mariage administratif révèle d’un caractère très important pour notre communauté, aussi, pour l’individu, pour sa famille, pour l’institution que nous incarnons, aussi et surtout pour la société. Nous pensons que c’était nécessaire de le faire.

C’est une occasion que nous espérons pouvoir perpétuer pour le bonheur de nos FDS, que, comme vous savez sont sur tous les fronts et se battent jours et nuits pour que le Burkina Faso se débarrasse de ces bandits, ces voyous», a déclaré le général de brigade.

Cette célébration a été une occasion pour le ministre d’État, d’appeler les autres à emboîter ce pas. Par ailleurs, il a souhaité un heureux ménage aux nouveaux mariés tout en aspirant pour eux, une progéniture bénite, «pour le bien de la nation».

Parlant de la situation sécuritaire et les risques qu’encourent les soldats, le ministre a, tout en félicitant les couples du jour, encouragé tous les autres à régulariser leur situation matrimoniale pour assurer une bonne protection sociale à leurs dépendances. De ce fait, le couple «FDS femme – civil homme », a salué l’acte faisant allusion à l’inquiétude de Célestin Simporé.

Le couple Ouédraogo, puisque c’est de lui qu’il s’est agi a indiqué que ce geste est un renouvellement et une consolidation d’un amour et d’une confiance tout en garantissant une quiétude dans la famille.

Ce couple qui a germé depuis 2017 n’a pas manqué de montrer cette joie que ce soit chez la femme ( gendarmes) ou chez le mari civil ( Naaba). La femme, adjudant Mariam Nao, a assuré que : « il ( le mari) est préparé moralement quand je ne suis pas là».

Du côté du mari, le Sonkogologo Naaba Boulga de Sankuy : « C’est une bonne chose qui permettrait de protéger, surtout les militaires et aussi leurs conjointes et tout le monde. Du moment où nous sommes dans un contexte de guerre, il est parfois difficile de se retrouver auprès de son mari.

L’initiative est à louer. Je suis très heureux aux côtés de ma conjointe et je l’accompagne à tout moment sur toutes les épreuves. Vivre avec une femme militaire, parfois il y a leurs émotions et il faut les soutenir moralement», a-t-il plaidé.

En rappel ces mariages se sont tenus à la mairie de l’arrondissement 5 de la commune de Ouagadougou. Aussi, un couple polygame a-t-il participé à cette célébration avec deux bagues à la main pour le marié.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

