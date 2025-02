Coopération : Le Représentant résident de l’UNFPA chez Karamoko Jean Marie Traoré

publicite

Ce lundi 10 février 2025, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a accordé une audience au Représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA, Alain AKPADJI et son équipe.

La suite après cette publicité

La délégation de l’UNFPA est venue faire le point des interventions menées au cours de l’année 2024, et envisager ensemble les chantiers de 2025.

Le Représentant résident de l’UNFPA a salué l’engagement ainsi que les efforts déployés par le gouvernement du Burkina Faso, en matière de promotion de la santé des populations et de l’autonomisation des femmes.

Ces engagements, selon Alain AKPADJI, participent à l’atteinte des objectifs de zéro décès maternel évitable, zéro besoin non couvert en planification familiale et zéro cas de violences basées sur le genre, d’ici à 2030.

« Cette audience est l’opportunité pour nous de féliciter le gouvernement burkinabè pour les investissements maintenus ; malgré la situation difficile, le gouvernement est très engagé sur la question des femmes et des jeunes et sur la santé sexuelle et reproductive», a-t-il indiqué.

« Le gouvernement burkinabè a toujours honoré ses engagements vis-à-vis de l’UNFPA en matière de ressources allouées à l’institution, notamment le financement de la planification familiale à hauteur de 600 millions de francs CFA », souligne par ailleurs Alain AKPADJI.

Le Représentant résident de l’UNFPA, est également satisfait de l’adoption par les plus hautes autorités du Burkina Faso, du programme phare SWEED pour la promotion de l’autonomisation des femmes et la capture du dividende démographique.

Pour 2025, Alain AKPADJI, sollicite encore un appui du gouvernement afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de son institution.

A cette audience, Karamoko Jean Marie TRAORE s’est réjoui des nombreux acquis engrangés par l’UNFPA.

Il a notamment salué l’effort fourni par les acteurs de l’UNFPA en matière de bon diagnostic de la situation et de réponses adaptées apportées en soutien aux actions du gouvernement.

Le ministre des Affaires étrangères a également réaffirmé l’engagement des autorités burkinabè à rapprocher les services de santé de la population, tout en exprimant de fortes attendes vis-à-vis du nouveau programme SWEED.

Source : DCRP /MAECR-BE

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite