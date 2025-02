14-Février : « Je trouve que la Saint-Valentin n’est pas faite pour les jeunes… » (Safiatou Ouédraogo, élève)

publicite

Bouquets de fleurs ou bouquets d’argent ? Sortie en amoureux ou juste diner à domicile ? Si certains peinent à faire un choix sur la manière de rendre unique et spécial le 14 février, jour dédié à la célébration de l’amour entre l’homme et la femme, d’autres ne trouvent pas d’intérêt de marquer une halte pour montrer son amour à sa moitié. Ou encore, que les célibataires doivent s’en abstenir. Écoutons l’avis de certains Ouagalais !

C’est bientôt la Saint-Valentin, édition 2025. Egalement appelée la fête de l’amour, la date du 14 février s’avère un casse-tête pour certains amoureux. Car pour d’aucuns, c’est l’occasion idéale de prouver réellement son amour à l‘autre en offrant des cadeaux.

Saoudatou Anabé, jeune étudiante, est de cet avis. « C’est une fête à célébrer du moment où ça met en valeur l’amour. Je suis en couple, et j’espère avoir un cadeau cette année encore. Je m’attends à recevoir un box composé de calepin, de stylo et aussi une fleur », fait-elle savoir son attente. En retour, notre « valentine » compte également offrir à son « valentin » un présent.

Safiatou Ouédraogo, élève, pense que c’est une journée réservée aux couples mariés. « Ce n’est pas parce que je ne suis pas en couple que je pense ainsi, mais je trouve que la Saint-Valentin n’est pas faite pour les jeunes. C’est une journée faite pour les couples mariés, qui doivent prouver leur amour chaque an, pas pour des jeunes copain-copine », avance-t-elle.

Seydou Ouédraogo, élève, du même avis que Safiatou Ouédraogo, laisse entendre que la Saint-Valentin ne les concerne pas. « C’est la fête des parents, moi je n’ai même pas de ‘’go’’ (Ndlr, petite amie). Je vais juste donner un cadeau à ma maman pour lui prouver encore mon amour pour elle », confie-t-il.

L’étudiant Wendlasida Donald Osvald Ouédraogo, estime « qu’on n’a pas besoin spécialement de cette journée pour prouver son amour à son conjoint ou à sa conjointe ».

Frédéric Ouédraogo, commerçant, nous informe que la Saint-Valentin est une fête chrétienne. « Si on a de quoi offrir un cadeau on le fera pour notre partenaire, mais dans le cas contraire, ce n’est pas une obligation, surtout avec la situation du pays où le commerce ne marche plus ; on manque de moyens financiers », dit-il en sus.

Rabiatou ZABRE/DERA (Stagiaire)

Burkina 24

