Guerre en RDC : Un artiste musicien assassiné par les rebelles du M23 à Goma

RDC. A Goma, les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais continuent de semer la terreur dans la ville. Toute voix qui s’élève est immédiatement éliminée. Ce jeudi 13 février 2025, l’artiste musicien congolais Delphin Katembo alias Delcat Idengo a été assassiné en pleine ville de Goma par les rebelles.

Delcat Idengo était considéré comme un artiste engagé et révolutionnaire par ses chansons contre non seulement les autorités de la RDC mais aussi les rebelles du M23 soutenus par l’armée rwandaise.

Dans ses chansons, il n’avait jamais cessé de dénoncer l’insécurité grandissante dans la province du Nord-Kivu, la mauvaise gouvernance des autorités congolaises, etc. Il était devenu l’un des symboles de la résistance face à la guerre qui sévit dans son pays, la RDC.

Ce jeudi 13 février 2025, il a été assassiné en début d’après-midi par les rebelles du M23 à Turanga, un quartier de Goma. Pour une de ses chansons contre le pouvoir de Kinshasa, Idengo est arrêté, jugé et condamné à 10 ans de prison.

Il sera libéré en décembre 2023. Engagé pour la cause de son pays, il participe à une manifestation contre la MONUSCO (mission des nations unies au Congo) en 2024, il sera alors de nouveau arrêté.

En fin janvier alors que la menace du M23 pesait sur la ville de Goma, il fait partie des prisonniers qui se sont évadés de la prison centrale de Munzenze toujours dans la même ville.

Dès lors, il avait repris ses activités artistiques. Pas plus tard qu’avant-hier, il avait sorti une chanson titrée «Bunduki» qui veut dire (l’arme en Swahili, une des langues nationales de la RDC parlée majoritairement dans cette partie du pays). Dans cette chanson, il critiquait les rebelles et le gouvernement congolais.

Sa mort a créé beaucoup d’indignation au sein de l’opinion publique congolaise. Des manifestations spontanées contre les rebelles du M23 ont été organisées dans certaines villes du pays. L’opposant congolais Martin Fayulu a réagi sur cet assassinat via son compte officiel X.

«Qui a assassiné l’artiste musicien Idengo Delcat à Goma, et pour quelles raisons ? La nation perd un patriote engagé pour la cohésion nationale. Je pleure la disparition d’Idengo. Mes condoléances à sa famille et à tous les patriotes. Il est plus que temps que cette guerre prenne fin. L’humanité avant tout », a-t-il interpellé.

En rappel, pour mettre fin à cette guerre, des évêques et pasteurs (ECC) congolais ont entamé une série de consultations en vue de la tenue d’un forum pour le consensus national. Après avoir rencontré les rebelles du M23, le mercredi 12 février 2025, à Goma, ils ont été reçus par le président rwandais Paul Kagame, ce jeudi 13 février 2025.

Willy SAGBE

Burkina 24

