In memoriam Papa Amidou Anatole KABORE

*17 février 1995 – 17 février 2025*

En ce trentième (30ème) anniversaire, nous commémorons le rappel à Dieu de notre cher papa, Amidou Anatole KABORE. L’espérance qui nous anime qu’il a trouvé auprès de Dieu, la paix, la sérénité et le bonheur nous aide à accepter le vide laissé par son absence.

Pour honorer sa mémoire, les familles KABORE et YONI, ainsi que les familles alliées et amies, vous invitent à vous joindre à elles dans la prière et le recueillement lors des célébrations eucharistiques selon le programme suivant :

DATES LIEUX DES CULTES HORAIRES Jeudi 13 février 2025 Paroisse Saint Jean Marie Vianney de Tampouy 05h 45 mn Dimanche 16 février 2025 Sanctuaire marial de Yagma 09 h 00mn Dimanche 16 février 2025 Église Saint Jean Paul 2 de Angré la Djibi Abidjan 12h 00 mn Lundi 17 février 2025 Paroisse Notre Dame du Rosaire de Kologh-Naaba 05h 45 mn Paroisse Saint Jean Marie Vianney de Tampouy 05h 45 mn Paroisse Cœur Immaculé de Marie de Zorgho 05h 45 mn Paroisse Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie 05h 45 mn Paroisse Christ Roi de Pissy 18h 00 mn Paroisse Saint François d’Assise de Karpala 18h 00 mn Paroisse Saint André de Saaba 05h 45 mn Paroisse Sainte Famille de Tounouma Bobo Dioulasso 18h15mn Église Saint Jean Paul 2 de Angré la Djibi Abidjan 19h00 Paroisse cathédrale saint Augustin de Koudougou 05h 45 mn Paroisse cathédrale notre Dame de Kaya 05h 45 mn Paroisse Sainte Thérèse de l’enfant Jésus de kokologo 05h 45 mn Mercredi 19 février 2025 Paroisse Saint Jean Marie Vianney de Tampouy 05h45 Vendredi 21 février 2025 Paroisse Saint Jean Marie Vianney de Tampouy 05h45 Samedi 22 février 2025 Paroisse Saint Jean Marie Vianney de Tampouy 18h00 Dimanche 23 février 2025 Paroisse Saint Jean Marie Vianney de Tampouy 09 h 00 mn

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort : c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants ».

Papa repose dans la paix éternelle et intercède pour nous

