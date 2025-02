Bobo-Dioulasso/SITARAIL : 70 Diplômés de l’ESMF célèbrent leur réussite

publicite

La Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL) a célébré le samedi 15 février 2025, à Bobo-Dioulasso, la cérémonie officielle de sortie de promotions de son École Supérieure des Métiers Ferroviaires (ESMF). L’événement, placé sous le parrainage du Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, représenté par Madame Mariama Konaté/Gnanou, Gouverneur de la Région des Hauts-Bassins, a réuni des autorités locales, des partenaires institutionnels et 70 étudiants issus de trois promotions.

Dans son discours, le Directeur Général de la SITARAIL, Simplice Essoh, a rappelé la mission de l’ESMF, fondée en 2016 pour assurer la pérennité du réseau ferroviaire Abidjan-Ouagadougou. « L’ESMF est la première école créée par un opérateur ferroviaire en Afrique de l’Ouest et la troisième sur le continent, après celles du Maroc et de l’Afrique du Sud », a-t-il souligné.

Depuis sa création, l’école a formé près de 200 techniciens supérieurs dans les domaines de la voie et des bâtiments, de l’exploitation et du matériel et de traction, avec un taux de réussite annuel supérieur à 90 % et un taux d’embauche de 63 %. Pour ce qui est de cette promotion de 70 étudiants, elle a été formée dans les filières exploitation, voie et bâtiment, matériel et traction.

M. Essoh a également salué le soutien des autorités locales et nationales, ainsi que l’engagement de l’actionnaire AGL (Africa Global Logistics), filiale du groupe italo-suisse MSC, pour la modernisation du rail en Afrique. « La création de l’ESMF illustre notre engagement à œuvrer aux côtés des États pour un développement durable et inclusif », a-t-il déclaré.

La parole aux diplômés : fierté et reconnaissance

Honorine Somé, représentante des étudiants, a pris la parole pour exprimer sa gratitude et celle de ses camarades. Elle a souligné la fierté de porter le flambeau de l’excellence ferroviaire et a remercié SITARAIL ainsi que ses partenaires pour leur soutien indéfectible.

Elle a également rappelé la responsabilité qui incombe désormais aux diplômés : contribuer au développement de leur pays et de la sous-région grâce aux compétences acquises.

Il faut noter que SITARAIL est un opérateur ferroviaire majeur en Afrique de l’Ouest. Elle assure la gestion et l’exploitation du réseau ferroviaire reliant Abidjan (Côte d’Ivoire) à Ouagadougou (Burkina Faso).

Depuis sa création, SITARAIL s’est engagée à moderniser les infrastructures et à former des professionnels qualifiés pour soutenir le développement économique de la région.

Une école au service du développement socio-économique

Selon les responsables de la SITARAIL, l’ESMF, reconnue comme un institut de référence par le Ministère burkinabè de l’Enseignement supérieur, ne se limite pas au secteur ferroviaire. Ses diplômés sont également sollicités dans des secteurs porteurs comme le génie civil, le BTP et l’industrie, contribuant ainsi à l’employabilité des jeunes et à la lutte contre le chômage. « L’ESMF est une ressource précieuse pour nos États et une vitrine de l’expertise ferroviaire en Afrique de l’Ouest », a rappelé M. Essoh.

Développement sous-régional en marche

Pour sa part, Mariama Konaté/Gnanou, Gouverneur de la Région des Hauts-Bassins, a félicité les diplômés et salué l’impact de l’ESMF sur le développement local et régional. « Cette école incarne l’excellence et l’innovation dans le domaine ferroviaire. Elle contribue non seulement à la formation de jeunes talents, mais aussi à la réalisation de projets structurants pour notre région et notre pays. »

Elle a également réitéré l’engagement des autorités à soutenir des initiatives comme celle de SITARAIL, qui s’inscrivent dans une vision de développement durable et inclusif. « Le chemin de fer est un pilier essentiel pour notre économie, et nous sommes fiers de voir des institutions comme l’ESMF jouer un rôle clé dans son essor. »

La cérémonie s’est terminée en beauté avec une série d’activités marquantes, mettant en lumière l’excellence et l’innovation qui caractérisent l’ESMF et la SITARAIL. Après la cérémonie officielle de remise de diplômes aux impétrants, les invités ont été conviés à une visite des sites de SITARAIL à Bobo-Dioulasso, suivie d’une exploration du musée de la SITARAIL, qui retrace l’histoire et l’évolution du rail dans la région.

Les participants ont également assisté à des démonstrations techniques, notamment des opérations de maintenance d’infrastructures et de matériels ferroviaires, mettant en avant le savoir-faire des étudiants et des professionnels du secteur. Un moment fort de la journée a été la mise en œuvre de la nouvelle bourreuse-niveleuse-dresseuse, un équipement de pointe.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

