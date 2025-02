Littérature : « Les délires de la théorie du genre », un essai de Pauline Sawadogo qui alerte sur les dangers liés à l’évolution du concept de genre 

publicite

L’écrivaine Pauline Sawadogo a procédé à la dédicace de sa nouvelle œuvre intitulée « Les délires de la théorie du genre », le samedi 15 février 2025 à Ouagadougou. C’est un essai littéraire de 68 pages qui plonge les lecteurs dans l’univers de la théorie du genre.

« Les délires de la théorie du genre » est un essai littéraire de l’écrivaine Pauline Sawadogo/Ouédraogo. Composée de 68 pages, l’oeuvre éditée dans les Editions Plum’Afrik relate les délires du genre dans un monde en mutation sociale.

L’homosexualité, le transgenre, la prostitution sont les principaux thèmes traités par l’auteure. A travers cet ouvrage, Pauline Sawadogo/Ouédraogo tire la sonnette d’alarme sur le risque que court l’humanité si le choix du genre devient une valeur sociétale.

Selon elle, la société est victime de phénomènes imposés par des chancelleries occidentales qui tentent de dénaturer la valeur de l’être humain. Elle a fait savoir que l’homme et la femme doivent être complémentaires pour une vie harmonieuse.

« On constate que la communauté internationale à travers leurs représentations travaille à la promotion de la prostitution mais aussi le transgenre et le système de l’homosexualité en Afrique. Et le message à la jeune génération est que le mariage, c’est entre un homme et une femme et non entre homme et homme ou entre femme et femme. Ce serait un délire de le faire », a-t-elle expliqué.

Quant au préfacier de l’ouvrage, Dr Hubert Sawadogo, pédiatre de son état, s’interroge sur l’avenir de l’espèce humaine surtout sa pérennité dans un monde en mutation avec des phénomènes contraires aux valeurs humaines et africaines.

« L’œuvre met en exergue un certain nombre de concepts de la constitution de l’homme, d’une éducation mais également de l’humanité. Quand on parle du genre, aborder dans le livre, il est nécessaire de tirer la sonnette d’alarme pour que notre société puisse perdurer. Si on arrive à dire à un garçon de 16 ans qu’il peut choisir son genre, selon une loi, mais le problème qui se pose est la pérennité de l’espèce humaine », a-t-il expliqué.

En rappel, Pauline Sawadogo/Ouédraogo est docteure en sciences de langage. Enseignante de profession, elle est auteure de plusieurs œuvres dont « Gestion du temps et famille épanouie ». Elle s’intéresse aussi aux thématiques liées à l’autonomisation économique des femmes et à l’éducation. L’œuvre est disponible aux Éditions Plum’Afrik à un prix unitaire de 4000 fcfa.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

