SYLVIE 2 : Des actes douaniers encore plus dématérialisés

Ça y est ! SYLVIE version 2 est lancé. Le Système de Liaison Virtuelle pour les opérations d’Importation et d’Exportation (SYLVIE) a fait peau neuve avec sa nouvelle version. La cérémonie de lancement officiel a été organisée conjointement par la Direction générale des Douanes et la Société de gestion de la Plateforme SYLVIE (SOGESY) à Ouagadougou ce lundi 17 février 2025.

SYLVIE 2, c’est une version de la « maturité». C’est ce qu’a affirmé Adama Ilboudo, Directeur Général de la douane, lors de la cérémonie de lancement de SYLVIE 2. À l’entendre, ce qui a été amélioré, c’est la possibilité désormais de faire la signature électronique, l’amélioration de l’ergonomie de SYLVIE, l’interopérabilité de la plateforme SYLVIE avec les autres systèmes.

Selon lui, l’amélioration de la plateforme SYLVIE, va à n’en point douter contribuer à booster le climat des affaires. « Il y a beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de simplification, beaucoup plus de sécurisation de nos recettes douanières », a souligné Adama Ilboudo.

Pour lui, d’ailleurs, « quand on dématérialise, ça évite un certain nombre de manœuvres frauduleuses et des interventions humaines qui sont de nature à créer des déperditions de droits, mais aussi qui sont de nature à empêcher la traçabilité de produits souvent dangereux ou illicites qui entrent sur le territoire».

En plus de tout ce qui a été cité par le DG de la Douane, le Directeur général de la SOGESY, Daouda Garane a ajouté le délai relativement court du traitement de dossiers avec SYLVIE 2.

« Il y a beaucoup plus de célérité dans le processus de traitement des dossiers. Avec V1 (SYLVIE 1,NDLR), il fallait 72 heures pour collecter les documents. Avec V2 (SYLVIE 2), il suffira de 3 heures pour collecter les documents», a-t-il précisé. Tout cela, accompagné d’un bon niveau de sécurité depuis SYLVIE 1 jusqu’à 2, se félicite-t-il.

Il a souligné que SYLVIE 2 a vu le jour grâce à un financement de la Banque Mondiale. La mise à niveau de SYLVIE 2 a été réalisée, par contre, a-t-il dit, par « YULCOM TECHNOLOGIE, une multinationale de droit canadien dont le fondateur est notre compatriote, Jérôme Lankoandé».

SYLVIE ne va pas s’arrêter en si bon chemin, promet le directeur général des Douanes. En perspective, il a assuré de la possibilité d’ajouter d’autres acteurs, mais aussi de dématérialiser d’autres actes au fur et à mesure.

En rappel, pour la réalisation de la mise à niveau de SYLVIE, YULCOM TECHNOLOGIE a été recruté et a accompagné la Direction générale des Douanes, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina et la SOGESY-SA dans cette prouesse.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

