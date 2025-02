Construction d’infrastructures à Ouagadougou : Les autorités satisfaites de l’état d’avancement des travaux après une visite terrain

publicite

Le ministre en charge de l’urbanisme, Mikaïlou Sidibé, et le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, ont visité les chantiers des centralités de Tampouy, de Tanghin et du grand Est en cours d’exécution, ce mardi 18 février 2025.

La suite après cette publicité

Ouaga est en plein chantier. Des infrastructures éducatives, sportives, routières et de drainage d’eau sont en pleine exécution à travers la capitale du pays des Hommes intègres. Les équipes de la mairie centrale de Ouagadougou, celles du ministère de l’urbanisme et des partenaires au développement étaient sur le terrain pour constater de visu l’état d’avancement des travaux.

Les différents acteurs à l’issue de la visite se sont dits satisfaits. Toutes ces infrastructures, selon les autorités communales, visent à permettre à la population des quartiers de la capitale à ne pas faire de longues distances pour aller jusqu’au centre-ville et pouvoir avoir accès à certains services.

Le ministre en charge de l’urbanisme, Mikaïlou Sidibé, a salué l’avancement des travaux. “Ce sont des travaux qui sont suffisamment avancés. Et pour certains, il reste quelques jours seulement ou quelques mois pour pouvoir les réceptionner”, a-t-il dit. Il a ajouté que ces travaux obéissent à la vision des autorités actuelles qui encouragent les constructions en hauteur.

“Ce sont des bâtiments futuristes qui sont construits sur un espace optimisé et qui sont construits en hauteur pour pouvoir contenir un maximum d’élèves. Et c’est un peu ça la vision. Comme vous le savez, nous sommes dans une optique de rationnaliser et de densifier tout ce qu’on fait comme construction publique. C’est vraiment à saluer”, a-t-il encouragé.

Le canal de Tanghin est financé par la banque européenne d’investissement. Marc Duponcel, chef de coopération à la délégation de l’Union européenne Burkina Faso a affirmé que ce projet permettra d’éviter des inondations. “C’est un très bon travail. On est 89% de réalisation physique du projet et 90% en termes aussi de délai”, a-t-il confié.

Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté s’est dit satisfait des travaux. “Tout ce que nous faisons, ça épouse la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré qui veut que certaines infrastructures en hauteur pour pouvoir maximiser sur l’espace et pouvoir permettre d’accueillir plusieurs personnes. Et ce qui est aussi intéressant c’est que ces centralités permettent de relier des quartiers”, a-t-il poursuivi.

La BOAD finance le projet d’aménagement et de bitumage de voies urbaines dans la ville de Ouagadougou (PAVO). Bianca Oliviera Odovelandé, cheffe résidante de la BOAD au Burkina Faso a laissé entendre que le projet a connu quelques difficultés pour son démarrage. Le projet vise à améliorer la mobilité urbaine à Ouagadougou. “Aujourd’hui, à l’issue de la visite, nous sommes satisfaits parce qu’on est à l’étape de la réception provisoire même si certaines réserves ont été émises”, a-t-il mentionné.

Elle a informé que la BOAD a été saisie pour la prochaine étape du projet. “Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu’on puisse accompagner le Burkina via la mairie de Ouagadougou dans la mise en œuvre de ces projets”, a-t-elle conclu.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite