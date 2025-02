Burkina Faso : Le média Fadima Web TV officiellement lancé

publicite

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo, a procédé au lancement officiel du média Fadima Web TV le mardi 18 février 2025 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Le paysage médiatique burkinabè s’enrichit avec l’arrivée de Fadima Web TV, un nouveau média numérique. Cette plateforme d’information innovante veut répondre aux interrogations du public, notamment en expliquant le processus du traitement de l’actualité.

Gilbert Ouédraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a salué cette initiative prometteuse. « Au-delà des faits, il faut expliquer le comment et le pourquoi. Et c’est cela justement qui apporte une plus-value aux téléspectateurs ou aux auditeurs », a-t-il souligné.

Il a également précisé que tout média est le bienvenu dans le paysage médiatique, à condition de respecter les standards professionnels dans le traitement de l’information.

« Aujourd’hui, le paysage médiatique burkinabè est un paysage totalement ouvert, qui laisse la place à toutes sortes de médias qui voudraient donc de façon très professionnelle s’implanter, collecter, traiter et diffuser l’information », a-t-il ajouté.

Lire également 👉 Burkina Faso : Kawtal média lance officiellement ses activités

Dr Alizeta Ouoba, directrice générale de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC), a exprimé son soutien et sa conviction quant au rôle majeur de Fadima Web TV pour le progrès du Burkina Faso.

« Je suis convaincue que Fadima Web TV contribuera à enrichir l’information saine et à éveiller les consciences, dans l’optique du développement endogène de notre pays », a-t-elle relevé.

Dirigé par Yacouba Traoré, directeur de publication de Fadima Web TV, le media est composé d’une équipe jeune et dynamique. Conscient des défis actuels, notamment face à la prolifération des médias sociaux, Eugène Kam, rédacteur en chef du média, a partagé son optimisme pour relever les défis à venir.

« On va essayer ensemble, tant bien que mal, d’élever le grand défi qui est de s’imposer, mais également d’informer, sensibiliser sur nos missions avec des émissions que nous avons très bien peaufiner pour essayer de toucher presque tous les domaines », a-t-il insisté.

Fadima Web Tv propose des programmes variés et diversifiés sur le Burkina Faso et en général sur le monde.

Djamila WOMBO et Soumaïla MALO (Stagiaires)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite