FESPACO 2025 : L’acte 5 des « Celebrities Days » célèbre la collaboration entre stars du cinéma et du sport

publicite

Les grandes lignes de l’acte 5 des “Celibrities Days” ont été annoncées ce jeudi 20 février 2025, à Ouagadougou, par sa promotrice, Georgette Paré. La célébration de cet événement majeur, en marge de la 29e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), est prévue pour le 23 février 2025 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

L’acte 5 des « celebrities days » ambitionne de créer une collaboration entre les célébrités des industries culturelles et celles sportives du continent africain pour le développement de l’industrie cinématographique et pour le rayonnement du Fespaco.

En plus d’apporter une contribution significative au programme officiel du FESPACO, l’objectif des « Celibrities Days » est de mettre en avant les célébrités et leurs actions multiples et variées, tout en suscitant un intérêt croissant pour l’industrialisation du cinéma africain, selon les dires de Georgette Paré, promotrice des « Celibrities Days ».

Placé sous le thème « Jeunesse, Image et célébrités », cet acte 5, selon Georgette Paré, posera les bases d’un événement de réflexion sur la synergie d’actions entre les célébrités du sport et celles du cinéma. Elle a fait savoir également qu’une panoplie d’activités est prévue à cet effet.

A titre d’illustration, « il y a le Tapis rouge, les Celebrities Night ou soirées Gala seront une soirée glamour et de distinction des célébrités et partenaires africains, un espace VIP par excellence dédiée aux célébrités », a entre autres cité, la promotrice des Celibrities Days.

« Les Celebrity-Pro », comme innovation de cet acte 5 des « Celibrities Days », va permettre, selon Georgette Paré, d’organiser une rencontre professionnelle animée par des experts du sport et du cinéma en présence de célébrités sous la thématique « Célébrités, sports et cinéma : Quelles perspectives pour le développement du cinéma. ». Issaka Sawadogo, co-promoteur de cet évènement, encourage l’initiative malgré quelques difficultés.

« Nous allons ensemble vaincre, nous n’allons jamais nous arrêter pour ceux qui pensent qu’on va quitter le train, on va l’accompagner », a-t-il dit. Il a laissé également entendre que leur vision en mettant en place les « Celibrities Days » est de chercher à regrouper les personnes qui œuvrent dans le même sens qu’eux pour le développement de la culture.

La représentante du PDS, Sidonie Dao/Ouédraogo a salué et témoigné sa reconnaissance aux promoteurs qui œuvrent pour le développement de la culture burkinabè. “Si la culture burkinabè brille, c’est pour nous tous”, a-t-elle déclaré.

Qui parle de « Celibrities Days » fait allusion à la présence de stars. A cet acte 5, il est attendu « Jackie Appiah en tant qu’invité d’honneur, Souleymane Kebe, Charles Kaboré en tant qu’invité spécial. Des guest stars comme Edmond Tapsoba, Eva Ghehi, Diana Bouli, Axel Trésor et bien d’autres », a souligné Georgette Paré. Pour rappel, “les Celibrities Days” ont été créés lors de la 25e édition du FESPACO.

Aurelle KIENDREBEOGO et Djamila WOMBO (Stagiaires)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite