Rapport annuel 2023 de la Cour des Comptes : Des candidats à la présidentielle de 2020 sanctionnés à rembourser 129 230 769 F CFA

Le rapport public annuel 2023 de la Cour des Comptes a été présenté aux professionnels des médias, ce jeudi 20 février 2025, lors d’un point de presse tenu au siège de ladite institution.

Après avoir remis leur rapport annuel 2023 au président du Faso en fin 2024, les premiers responsables de la Cour des Comptes ont présenté ce document aux professionnels des médias. Le premier président de la Cour, Latin Poda a indiqué que ce rapport est la synthèse des opérations de vérification menées par la Cour des Comptes au cours de l’année judiciaire 2021-2022.

“Dans ce rapport plusieurs points clés sont abordés mettant en lumière nos efforts pour améliorer la discipline budgétaire et financière dans notre pays. Nous avons d’abord au premier point, le jugement accéléré des comptes de gestion, là, nous avons poursuivi le jugement des comptes de gestion des injustices 2017 à 2020. Et le traitement en veillant à ce que chaque cas soit examiné avec la plus rigueur”, a-t-il soutenu.

En deuxième lieu, ce rapport revient également sur des actions judiciaires menées sur la base des rapports de la Cour des Comptes elle-même et ceux des corps du contrôle de l’ordre administratif, les actions judiciaires ont été engagées contre les auteurs présumés de fautes de gestion.

“Nous avons également dénoncé des faits présomptueux d’infraction à la loi pénale près des juridictions répressives de droit commun. Des activités de contrôle durant cette année judiciaire, nous avons mené des audits de projets et programmes de développement, contrôlé la gestion des structures de l’État et des collectivités territoriales, et instruit des dossiers relatifs au financement accordé aux formations et partis politiques pour les campagnes électorales et hors campagnes électorales”, a-t-il informé.

En dernier lieu viennent les recommandations et les condamnations. Selon Latin Poda, les recommandations formulées visent à corriger les défaillances constatées et des sanctions ont été prononcées à l’encontre de certains acteurs politiques à l’occurrence la condamnation au remboursement de sommes non justifiées.

Par ailleurs, Latin Poda a confié que malgré leurs efforts, la Cour des Comptes rencontre des difficultés significatives notamment la nécessité de réviser la loi organique de la Cour ainsi que les défis liés à son siège et des crédits liés à son financement.

“En publiant ce rapport public 2023, nous réaffirmons notre attachement à une gestion saine et rigoureuse des ressources publiques en conformité avec nos missions, nous espérons que ce rapport servira à renforcer la confiance des citoyens à la Cour des Comptes et à promouvoir une culture de transparence et de responsabilité”, espère-t-il.

Concernant le financement accordé aux formations et partis politiques pour les campagnes électorales de la présidentielle de 2020, des candidats comme Zéphirin Diabré, Désiré Kadré Ouédraogo, Eddie Komboïgo, Abdoulaye Soma et Monique Yéli Kam sont sanctionnés à rembourser la subvention reçue de l’État pour financer leur campagne. Ce, pour n’avoir pas fourni de rapport sur l’utilisation de ces fonds. Le montant global à rembourser est de 129 230 769 FCFA.

Willy SAGBE

Burkina 24

