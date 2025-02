Guerre en RDC : Des émissaires du président Tshisekedi chez le président Goïta

publicite

Guerre à l’Est de la RDC, des émissaires du président Félix Tshisekedi reçus par le président du Mali, le général d’armée, Assimi Goïta, le vendredi 21 février 2025, à Bamako.

L’information circulait dans les réseaux au lendemain de la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Désormais c’est officiel, des missi dominici du président congolais ont été reçus au palais de Koulouba, par le général d’armée Assimi Goïta.

«Le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu en audience, ce vendredi 21 février 2025, un porteur de message de Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo (RDC)», a annoncé la présidence sur son compte X sans révélé le contenu du message.

La délégation congolaise était conduite par le ministre congolais en charge de la justice, Me Constant Mutamba.

Si les choses commencent à bouger sur front diplomatique en faveur de la RDC avec des sanctions contre des responsables rwandais et des rebelles, au plan militaire, les rebelles continuent de gagner des localités et des scènes de pillage signalées un peu partout dans les zones à haut défi sécuritaire.

Au cours d’une réunion du conseil des nations unies tenue, le vendredi 21 février 2025, le conseil a demandé au Rwanda de cesser de soutenir les rebelles du M23 et de se retirer des localités occupées.

Le Rwanda dit prendre note de la résolution adoptée par le conseil de sécurité de l’ONU. Toutefois, Kigali condamne « l’intimidation sans précédent des voix africaines au conseil ».

En rappel, le M23 et ses alliés rwandais occupent désormais les grandes villes des provinces du Nord et Sud Kivu à savoir Goma et Bukavu.

