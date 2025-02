Ouagadougou : Le Dr Boubakar Thiombiano dévoile son guide pour la réussite professionnelle en Afrique de l’Ouest

publicite

Le vendredi 21 février 2025, le Dr Boubakar Thiombiano a officiellement présenté son nouvel ouvrage intitulé « Guide pratique pour les salariés en Afrique de l’Ouest : Comment maximiser ses opportunités et réussir sa carrière » lors d’une cérémonie de dédicace à Ouagadougou. L’évènement a été placé sous le patronage du ministre délégué en charge de l’économie et des finances, sous la présidence de Wango Fidèle Yaméogo et sous le parrainage de Rigobert Ouédraogo et Rasmané Sanogo.

La suite après cette publicité

« Si j’ai écrit ce livre, c’est parce que j’ai constaté une réalité préoccupante dans notre région. De nombreux salariés, bien qu’ayant des revenus réguliers, peinent à bâtir une stabilité financière durable.

Les causes sont multiples comme l’absence de culture budgétaire et d’éducation financière, le manque d’anticipation et de planification pour la retraite, le manque de précaution et de discipline dans la gestion des finances personnelles, une mauvaise gestion des crédits et des dettes, une absence de stratégie pour faire fructifier ses revenus », a annoncé l’auteur, Dr Boubakar Thiombiano.

Avec ce livre, le Dr. Thiombiano souhaite donner aux salariés les clés pour construire leur stabilité financière et professionnelle. Il les encourage à se prendre en main, à développer leurs compétences financières et à saisir les opportunités qui se présentent à eux

Pour Dr Boubakar Thiombiano, ce livre est « bien plus qu’un guide c’est une boussole pour accompagner chaque salarié dans la construction de sa stabilité financière et professionnelle ».

Ce livre résume les bonnes manières de la gestion prudente et disciplinée des finances personnelles. On y trouve, les bases de l’éducation financière, la gestion des dettes et du crédit, la planification et la gestion des risques financiers, la diversification des sources de revenus grâce à l’entrepreneuriat et aux opportunités du numérique…

Seydou Diallo, représentant la ministre déléguée des finances, a souligné dans le discours, l’importance accordée par les autorités à la question de l’inclusion financière et de l’éducation financière. Il a de ce fait, lancé un appel à l’action pour un avenir financier serein.

« Cette cérémonie de dédicace n’est pas seulement un événement littéraire ; c’est aussi une occasion unique de poser les bases d’une réflexion collective sur l’avenir financier des travailleurs en Afrique de l’Ouest. C’est également une invitation à l’action, car la connaissance seule ne suffit pas.

Il est donc essentiel que chacun de nous applique les principes exposés dans ce livre pour garantir un avenir financier serein. A cet effet, je voudrais encourager chaque salarié, chaque acteur économique et chaque décideur présent ici aujourd’hui à considérer ce livre comme un outil de référence et à en faire bon usage», a-t-il interpellé.

Dr Boubakar Thiombiano est un expert renommé en finance, microfinance, et inclusion financière, avec une vaste expérience en gestion budgétaire, planification stratégique, et développement des systèmes financiers au Burkina Faso.

Il a consacré sa carrière à promouvoir l’inclusion financière et l’accès aux services financiers pour les populations marginalisées. L’œuvre est disponible au prix de 7500 F CFA au cabinet Perfect Print, à Finec Burkina et à l’ENAREF.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite