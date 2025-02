Base Aérienne 111 de Fada : Le Colonel Brahima Christian Ouattara évalue les conditions de vie et de travail des militaires affectés

Le Colonel Brahima Christian OUATTARA, Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air (CEMAA), a effectué une visite officielle les 20 et 21 février 2025 à la Base Aérienne 111 de Fada.

Cette visite, marquée par des échanges approfondis et une immersion dans le quotidien du personnel, avait pour objectif principal d’évaluer les conditions de vie et de travail des militaires affectés à cette base, tout en renforçant les liens avec les forces opérationnelles et les autorités locales.

Le Colonel OUATTARA s’est longuement entretenu avec les militaires, recueillant leurs préoccupations et leurs propositions en vue d’améliorer leurs conditions de vie et de service. Ces discussions ont permis de mieux appréhender les défis auxquels est confronté le personnel de la base.

La Base Aérienne 111 de Fada occupe une position stratégique dans le cadre des opérations des Groupements de Force de Sécurisation de l’Est (GFSE). Elle assure un appui aérien essentiel aux unités terrestres et participe activement à des missions humanitaires en faveur des populations locales.

Le Colonel OUATTARA a rendu hommage à l’esprit de cohésion, de discipline et d’abnégation qui anime le personnel de la base. Il a souligné que la réussite des missions repose sur une synergie exemplaire entre tous les acteurs, mettant en avant l’importance de la solidarité et du travail collectif.

Durant son séjour, le CEMAA a également effectué des visites de courtoisie auprès des autorités militaires de la région, consolidant ainsi les relations entre l’Armée de l’Air et les autres partenaires locaux. Ces rencontres ont été l’occasion d’aborder les enjeux sécuritaires et de renforcer la collaboration pour la stabilité régionale.

Source : Armée de l’Air du Burkina Faso

