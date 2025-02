Visite de chantiers à l’Université Norbert ZONGO : « Si les normes ne sont pas respectées, je n’hésiterai pas à rompre des contrats » (Pr Adjima Thiombiano)

publicite

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjima THIOMBIANO, a effectué, le mercredi 19 février 2025, une visite inopinée sur les chantiers de l’Université Norbert ZONGO (UNZ) et à l’École Normale Supérieure (ENS) de Koudougou.

Cette visite avait pour objectif de s’imprégner de l’évolution des travaux de construction d’infrastructures universitaires et d’encourager le personnel de l’ENS.

A l’Université Norbert ZONGO, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a visité des chantiers de construction d’amphithéâtres, de la bibliothèque, des bâtiments pédagogiques et administratifs, du restaurant universitaire, de la salle multimédias et de la cité universitaire.

Dans l’ensemble, les travaux avancent normalement. Toutes les entreprises ont reçu les encouragements du Pr Adjima THIOMBIANO. Toutefois, il a insisté sur la nécessité de respecter les normes de qualité et les délais contractuels. « Si les normes ne sont pas respectées, je n’hésiterai pas à rompre des contrats », a-t-il averti.

Le lendemain dans la matinée, le ministre a rendu visite aux travailleurs de l’École Normale Supérieure de Koudougou. C’est avec satisfaction qu’il a trouvé des agents au travail dès les premières heures. Il a parcouru plusieurs bureaux puis a échangé avec des agents.

Le ministre a salué leur engagement et les efforts consentis au quotidien dans l’exercice de leur mission, malgré les conditions parfois difficiles. Il les a encouragés à maintenir le cap et à ne jamais perdre de vue l’importance de leur mission, afin de contribuer à relever les défis liés à la formation de futurs cadres compétents.

Source : DCRP/MESRI

