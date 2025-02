Championnat national de Rugby à 7 : Les lions de Bobo rugissent à nouveau

publicite

Le championnat national de Rugby à 7 a connu son apothéose, le dimanche 23 février 2025, à Ouagadougou. Les Lions de Bobo-Dioulasso ont conservé leur titre de champion en dominant le Rugby Club des Forces Vives de Bobo-Dioulasso.

Dans les airs, la balle ovale a dansé, portée par le vent de la passion. Sur le terrain, les joueurs se sont affrontés avec courage, offrant un spectacle de force et d’agilité. Le championnat national de rugby à 7 a été une fête de l’esprit sportif. Entre émotions, et spectacles, le rugby a transporté plus d’un, lors de cette édition.

Sur plusieurs équipes en compétition, les Lions de Bobo Dioulasso, tenant du titre ont conservé leur titre de champion, sous un score large de 19 à 7. Cette victoire éclatante témoigne de la suprématie des Lions de Bobo sur la scène nationale du rugby à 7. Leur performance tout au long du championnat et leur victoire en finale confirment leur statut d’équipe phare de la discipline.

« Nous sommes animés par des sentiments de fierté. Après chaque match, nous avons les dents au dehors, pour savourer notre victoire. Aujourd’hui encore, nous sommes champion national. Notre secret c’est juste l’entrainement, nous nous entrainons matins et nuits », a cité Abdoul Kader Ouédraogo, capitaine de l’équipe les lions de bobo.

Le championnat national de rugby a tenu toutes ses promesses, selon Nouroudine Guinko, président de la Fédération Burkinabè de Rugby. Ce dernier a salué le spectacle offert par les joueurs et les a exhorté à poursuivre leurs efforts pour faire briller le rugby burkinabè sur la scène nationale et internationale.

« Pour nous, c’est un sentiment de satisfaction, et de joie de pouvoir organiser ce championnat. C’est notre baptême de feu, et aujourd’hui nous sommes fiers de tenir cette activité. Le niveau dans l’ensemble est bon, et jusqu’à la finale, les gens se sont battus, et quand on voit les résultats aussi, on ne s’attendait pas à ça », s’est félicité le président de la fédération burkinabè de rugby.

A côté du championnat masculin, les dames ont également montré leur savoir faire du rugby. Les tigresses de Bobo Dioulasso ont été couronnées reine de la saison. Les lauréats ont été récompensés à la hauteur de leurs efforts.

Les lions de Bobo, vainqueurs dans la catégorie masculine ont empoché la somme de 300 000 FCFA, un jeu de maillot, les médailles d’or, et le trophée. Pour ce qui est de la catégorie féminine, les tigresses de bobo Dioulasso sont reparties avec la cagnotte de 200 000 FCFA, le trophées, et bien d’autres lots.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

